Representantes do município e do Inea vistoriaram áreas críticas antes do início das ações do Limpa RioFoto: Reprodução

Publicado 12/02/2026 13:19

Rio das Ostras - Rio das Ostras voltou a integrar o Programa Limpa Rio após uma semana marcada por fortes chuvas e registros de alagamentos em pelo menos 20 bairros. A retomada foi confirmada durante reunião entre representantes do município e a equipe de fiscalização de contrato do Instituto Estadual do Ambiente, o Inea.

O encontro reuniu o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres, o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Maycon Prata, e o coordenador de Defesa Civil, Edmilson Martins. A equipe discutiu o planejamento das intervenções e realizou vistoria em pontos considerados críticos, onde o acúmulo de lixo e o assoreamento dificultam o escoamento da água da chuva.

A volta do programa ocorre após articulação institucional junto ao Governo do Estado. Em janeiro, o prefeito Carlos Augusto esteve na sede do Inea, no Rio, para apresentar a preocupação com a possibilidade de temporais e seus impactos no município. Na ocasião, recebeu do presidente do órgão, Renato Jordão, a sinalização de que Rio das Ostras voltaria a ser atendida pelo Limpa Rio, por determinação do governador Cláudio Castro.

As ações previstas incluem limpeza e desassoreamento de rios, canais e córregos, com retirada de resíduos que obstruem o fluxo natural das águas. Além das áreas já mapeadas como prioritárias, o programa deve atuar em Verdes Mares e Reduto da Paz. No Mar do Norte, a previsão é iniciar a limpeza de canais após o Carnaval.

Outra frente do trabalho envolve orientação à população sobre o descarte correto de lixo e cuidados com áreas onde máquinas de grande porte não conseguem operar. A proposta é unir intervenção técnica e conscientização para reduzir riscos em períodos de chuva intensa.

Criado pelo Governo do Estado em 2020, o Programa Limpa Rio tem como objetivo minimizar enchentes e melhorar a qualidade ambiental por meio da limpeza de corpos hídricos. Em Rio das Ostras, a expectativa é que as medidas tragam mais segurança para moradores que convivem, ano após ano, com os transtornos provocados pelas chuvas de verão.