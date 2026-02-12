Equipes de saúde reforçam atendimento durante o Carnaval em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 12/02/2026 13:18

Rio das Ostras - Rio das Ostras se prepara para receber milhares de visitantes no Carnaval 2026 com um esquema especial na área da saúde. A cidade apresentou um plano estratégico para garantir atendimento rápido e reforçado durante os dias de folia, período em que a população praticamente dobra com a chegada de turistas.

A Secretaria de Saúde estruturou a operação para assegurar o funcionamento pleno da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, do Pronto-Socorro Municipal e do Hospital Municipal. O planejamento prevê reforço nas equipes multiprofissionais, reorganização de insumos e melhor distribuição de recursos humanos, com foco nas ocorrências mais comuns nesta época do ano.

Entre as medidas está a ampliação da equipe do Resgate e a instalação de um posto médico no Carna Jazz, na Lagoa de Iriry. O espaço contará com médicos, enfermeiros e profissionais de apoio para prestar atendimento imediato aos foliões, reduzindo a necessidade de deslocamento até unidades fixas.

As unidades de emergência também receberão reforço na equipe de enfermagem e terão leitos organizados para atender possíveis aumentos de demanda. A proposta é evitar sobrecarga e manter o fluxo de atendimento ágil, tanto para moradores quanto para visitantes.

A Vigilância em Saúde atuará nas ruas com ações educativas e de fiscalização junto a comerciantes e ambulantes. O objetivo é orientar sobre boas práticas sanitárias e prevenir riscos à saúde coletiva em meio ao grande movimento.

O plano inclui ainda atividades educativas voltadas ao público infantil, realizadas em parceria com a Secretaria de Educação durante o Carna Jazz. As ações abordam prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya, além de reforçar a importância da higiene e da vacinação.

As equipes do Programa IST HIV Aids Hepatites Virais também marcarão presença nos principais pontos da festa, no Centro e em Costazul. Os profissionais vão distribuir preservativos, oferecer orientação e realizar testes rápidos, ampliando o acesso à informação e à prevenção.

Com o plano, Rio das Ostras busca garantir um Carnaval animado e seguro, com estrutura preparada para responder rapidamente às demandas e proteger a saúde de quem escolhe a cidade para celebrar.