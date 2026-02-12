Equipes de saúde reforçam atendimento durante o Carnaval em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Rio das Ostras monta força-tarefa de saúde para atender alta demanda no Carnaval
Plano especial reforça equipes, amplia leitos e leva atendimento médico para perto dos foliões durante a festa
Rio das Ostras retoma Limpa Rio após chuvas e mira pontos críticos da cidade
Programa estadual volta ao município com ações de limpeza e desassoreamento para reduzir alagamentos em áreas mais afetadas
Guarda Ambiental resgata tucano e outras 11 aves mantidas em cativeiro em Rio das Ostras
Animais foram encontrados em imóvel no Mar do Norte após denúncia; responsável foi levado à delegacia
Rio das Ostras aparece entre líderes em investimento em saneamento, mas enfrenta pressão por melhorias
Município ocupa a 6ª posição nacional em aporte por habitante, enquanto Prefeitura cobra soluções para obras inacabadas, esgoto e cobranças contestadas
Capturado em pousada de Rio das Ostras, acusado de matar médica é levado de volta à prisão
Homem apontado como autor do assassinato de Glaubênia Serpa Costa foi localizado no bairro Maria Turri após decisão judicial revogar liberdade provisória
Cartório de Rio das Ostras lança campanha para garantir material escolar a crianças do Cepro
Mobilização arrecada cadernos e lápis de cor até 5 de março para estudantes em situação de vulnerabilidade no Âncora
