Agentes de segurança e equipes municipais reforçam atuação nas ruas durante o Carnaval em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2026 15:20 | Atualizado 13/02/2026 15:21

Rio das Ostras - Rio das Ostras entra no clima do Carnaval a partir desta sexta-feira, 13 de fevereiro, com uma operação integrada para receber milhares de visitantes e garantir que a festa aconteça com organização e segurança. O município mobilizou diferentes secretarias para assegurar funcionamento pleno dos serviços públicos, reforçar o atendimento emergencial e manter a ordem nas áreas de maior circulação.

A Guarda Civil Municipal atuará de forma integrada com a Polícia Militar entre os dias 13 e 18 de fevereiro. Cerca de 200 agentes trabalharão 24 horas por dia nas frentes de trânsito, guarda do patrimônio, Grupamento de Operações Especiais, Patrulha Maria da Penha e Defesa Civil. O policiamento será intensificado no período noturno, principalmente no Centro e em Costazul.

Trailers de apoio estarão posicionados em pontos estratégicos. A Polícia Militar ficará na Avenida Governador Roberto Silveira, em Costazul. A Guarda Civil Municipal terá base na Casa de Cultura, no Centro. A Defesa Civil atuará no Emissário Submarino, também em Costazul. A operação cobre todo o território da cidade.

Na área da saúde, um Plano de Ação Estratégico foi estruturado para atender ao aumento da demanda. A Unidade de Pronto Atendimento 24h, o Pronto-Socorro Municipal e o Hospital Municipal funcionarão com reforço de equipes multiprofissionais e melhor distribuição de insumos. O objetivo é assegurar resposta rápida às ocorrências e reduzir impactos na rede de assistência.

O município também ampliará a equipe do Resgate Municipal e implantará um posto de atendimento no CarnaJazz, na Lagoa de Iriry, com médicos, enfermeiros e profissionais de apoio. As unidades de emergência terão reforço na enfermagem e otimização da disponibilidade de leitos.

As equipes da Vigilância em Saúde estarão nas ruas com ações de fiscalização e orientação. A Vigilância Sanitária atuará junto a comércios e ambulantes. Profissionais de Educação em Saúde desenvolverão atividades lúdicas voltadas principalmente para crianças, com orientações sobre prevenção de arboviroses, importância da higiene das mãos e atualização vacinal, incluindo HPV, Influenza e Covid. A população também receberá orientações sobre cuidados em áreas alagadas após as chuvas.

O Programa IST HIV Aids Hepatites Virais realizará ações no Centro e em Costazul com distribuição de preservativos e gel lubrificante, além de testes rápidos. A iniciativa reforça a importância da prevenção durante o período festivo.

A mobilidade urbana também terá atenção especial. A Secretaria de Transportes Públicos mobilizará fiscais para garantir fluidez no trânsito, ordenamento do transporte coletivo e manutenção da sinalização. O monitoramento ocorrerá na orla, ao longo da RJ 106, na RJ 162 e nos pontos finais das linhas municipais. Haverá fiscalização em pontos de táxi e triagem de veículos de turismo para coibir fretamento não autorizado.

Na limpeza urbana, equipes atuarão do sábado, 14, até o dia 22, com dois turnos fixos, um a partir das 23h e outro às 3h da madrugada. A meta é assegurar que praias e áreas de grande circulação estejam limpas logo após as celebrações. Servidores acompanharão a execução dos serviços e a destinação correta dos resíduos.

Para atender turistas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo funcionará de sábado a terça-feira, das 9h às 18h, na Praça Cláudio Ribeiro, na Extensão do Bosque, oferecendo informações e apoio aos visitantes.

Com planejamento integrado, Rio das Ostras aposta em organização, prevenção e presença constante nas ruas para que o Carnaval aconteça com tranquilidade, acolhimento e responsabilidade.