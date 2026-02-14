Blocos e atrações musicais movimentam orlas e praças durante o Carnaval em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2026 14:24

Rio das Ostras - Rio das Ostras transforma ruas, orlas e praças em palco de um Carnaval pensado para reunir gerações. A programação ocupa o Centro, Costazul, Lagoa de Iriry e também Cantagalo, com blocos tradicionais, atrações musicais e atividades voltadas especialmente para crianças e famílias.



Na Lagoa de Iriry, o Bailinho garante diversão de sábado a terça-feira, das 15h às 18h. Entre 15h e 16h, o som fica mais baixo para acolher foliões com Transtorno do Espectro Autista e permitir a presença de animais de estimação em área reservada. A animação fica por conta das bandas Baleias Voadoras, Mr. Brazuca e Folia do Spitz. A Trupe Carnavalesca Pérola de Rio das Ostras promove recreação e pintura artística, além de um espaço para fotos.



À noite, a Lagoa recebe o CarnaJazz, que chega à quarta edição e reforça o título de Capital Estadual do Jazz e Blues. As apresentações começam às 18h, com duas atrações por dia. Orquestra Sambaqui, Bloco do Sargento Pimenta, Orquestra Voadora e Gafieira da Elza estão entre os destaques.



No Centro e em Costazul, blocos como Blocana, Siri com Câimbra, Pescoço do Peru e Acadêmicos de Costazul desfilam entre 13 e 21 de fevereiro, mantendo viva a tradição do Carnaval de rua. Em Cantagalo, o Carnagalo anima a Praça Waldemar Alves Barcelos com bateria, aulas de samba e cortejo com bonecão e personagens.



A programação completa, com horários e trajetos, está disponível no portal oficial do município.







