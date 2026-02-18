Homem com mandado de prisão em aberto foi detido durante patrulhamento da PM em Costazul - Foto: Reprodução

Publicado 18/02/2026 15:10

Rio das Ostras - Rio das Ostras teve uma prisão inesperada em meio à movimentação de foliões em Costazul. Um homem que importunava pessoas durante a festa acabou detido após policiais militares descobrirem que ele era foragido da Justiça.

Policiais do 32º Batalhão da Polícia Militar realizavam patrulhamento na região quando perceberam a atitude suspeita. Durante a abordagem e consulta aos sistemas de segurança, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Ele também constava como fugitivo do sistema prisional.

Segundo informações policiais, o homem possui 10 anotações criminais por homicídio simples, furto qualificado, receptação, roubo, ameaça, violência contra a mulher, violência doméstica e exercício arbitrário das próprias razões, prática conhecida como fazer justiça com as próprias mãos.

Após a confirmação dos dados, ele foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde permaneceu preso à disposição da Justiça e aguarda transferência para o sistema prisional.