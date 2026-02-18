Homem com mandado de prisão em aberto foi detido durante patrulhamento da PM em CostazulFoto: Reprodução
Foragido com 10 anotações criminais é preso no Carnaval de Rio das Ostras
Homem que importunava foliões em Costazul tinha mandado de prisão em aberto e havia fugido do sistema prisional
PM fecha o cerco e prende dupla com mais de 700 gramas de drogas em Rio das Ostras
Suspeitos tentaram fugir de moto e se esconderam em construção abandonada no bairro Nova Esperança
Cantagalo abre o Carnagalo com baile, bateria e cortejo neste domingo
Praça Waldemar Alves Barcelos vira palco da folia pernambucana com música, dança e personagens que prometem animar moradores e visitantes
Casal e menor são flagrados com drogas prontas para venda em Rio das Ostras
Ação do 32º BPM no Cidade Beira Mar termina com apreensão de cocaína, maconha e crack; mulher ficou presa e adolescente apreendido
Rio das Ostras aposta em Carnaval para todas as idades e espalha folia pela cidade
Centro, Costazul e Lagoa de Iriry concentram blocos, Bailinho inclusivo e a quarta edição do CarnaJazz
Rio das Ostras fecha orlas ao tráfego a partir das 18h e monta operação especial para o Carnaval
Interdições seguem até quarta-feira de Cinzas e contam com cerca de 200 agentes nas ruas
