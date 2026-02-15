Bonecão de Olinda e bateria prometem levar ritmo e animação à Praça de Cantagalo na abertura do Carnagalo - Foto: Ilustração

Publicado 15/02/2026 19:19

Rio das Ostras - A Praça Waldemar Alves Barcelos, em Cantagalo, será tomada pelo ritmo e pelas cores do Carnaval neste domingo, 15, com a abertura do Carnagalo, em Rio das Ostras. Das 10h às 13h, o público poderá participar de um baile ao ar livre que mistura tradição, alegria e interação com artistas no meio da multidão.

Entre os destaques estão a Bateria Ritmistas do Amanhã e as aulas de samba e axé comandadas pelo professor de dança Luiz Kamau. A proposta é envolver crianças, jovens e adultos em uma experiência que valoriza a cultura popular e estimula a participação coletiva.

Na terça-feira, 17, a programação continua com novo baile, das 15h às 18h. Durante os dois dias, o tradicional Cortejo Carnavalesco percorre a praça com o Bonecão de Olinda, pernaltas e personagens interativos, criando um ambiente festivo e familiar.

Inspirado na cultura da folia de Pernambuco, o evento é realizado pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, com produção do Núcleo de Experimentos Cênicos e apoio da Câmara Municipal.