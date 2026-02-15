Bonecão de Olinda e bateria prometem levar ritmo e animação à Praça de Cantagalo na abertura do CarnagaloFoto: Ilustração
Cantagalo abre o Carnagalo com baile, bateria e cortejo neste domingo
Praça Waldemar Alves Barcelos vira palco da folia pernambucana com música, dança e personagens que prometem animar moradores e visitantes
Casal e menor são flagrados com drogas prontas para venda em Rio das Ostras
Ação do 32º BPM no Cidade Beira Mar termina com apreensão de cocaína, maconha e crack; mulher ficou presa e adolescente apreendido
Rio das Ostras aposta em Carnaval para todas as idades e espalha folia pela cidade
Centro, Costazul e Lagoa de Iriry concentram blocos, Bailinho inclusivo e a quarta edição do CarnaJazz
Rio das Ostras fecha orlas ao tráfego a partir das 18h e monta operação especial para o Carnaval
Interdições seguem até quarta-feira de Cinzas e contam com cerca de 200 agentes nas ruas
Rio das Ostras conquista ouro do MEC e se destaca na alfabetização no Estado
Município integra grupo das 32 cidades fluminenses premiadas com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025
Idosos abrem o Carnaval de Rio das Ostras com baile, marchinhas e campanhas de conscientização
Festa do Serviço de Convivência marca início da folia no município e reforça cuidado com infância e respeito às mulheres
