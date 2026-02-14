Material apreendido pela PM estava pronto para venda no Cidade Beira Mar. - Foto: Divulgação

Material apreendido pela PM estava pronto para venda no Cidade Beira Mar.Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2026 14:30

Rio das Ostras - Policiais militares do 32º BPM desmontaram um ponto de venda de drogas no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras. A abordagem terminou com a detenção de uma mulher e a apreensão de um adolescente suspeitos de envolvimento com o tráfico.

A equipe realizava patrulhamento de rotina quando identificou o casal em atitude considerada suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, um dos envolvidos lançou uma bolsa ao chão. A mulher ainda tentou se afastar, mas foi interceptada logo em seguida. Durante a revista, os agentes encontraram entorpecentes e dinheiro em espécie.

O adolescente admitiu que atuava como vapor do tráfico na localidade. A mulher, após negar participação, acabou confessando envolvimento e indicou onde havia mais material escondido.

Na ação, foram apreendidos R$ 99, 99 cápsulas de cocaína com cerca de 376 gramas, 25 tabletes de maconha somando aproximadamente 435 gramas e 28 pedras de crack com peso estimado em 14 gramas. Todo o material estava fracionado e pronto para comercialização.

O caso foi registrado na 128ª DP. O menor permaneceu apreendido. A mulher foi autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, permanecendo presa à disposição da Justiça.