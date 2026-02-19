Famílias ocuparam as ruas de Rio das Ostras durante o Carnaval com programação cultural e esquema especial de segurança - Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2026 11:22

Rio das Ostras - Rio das Ostras encerrou o Carnaval com a marca da organização e da tranquilidade. A cidade reuniu milhares de foliões em blocos, no CarnaJazz e em diversos pontos turísticos, com presença forte das forças de segurança e serviços públicos funcionando em esquema especial.

A Guarda Civil Municipal e as Polícias Militar e Civil reforçaram o patrulhamento nas ruas, garantindo um ambiente seguro para moradores e visitantes. No trânsito, agentes orientaram motoristas sobre direção responsável e respeito às leis, o que contribuiu para um fluxo mais seguro nos dias de maior movimento.

Nas praias, a Defesa Civil atuou em apoio ao Corpo de Bombeiros com posto estratégico de monitoramento. Uma embarcação auxiliou na orientação de pilotos de jet-ski e condutores de banana boat, ampliando a segurança marítima.

A rede municipal de saúde registrou mais de 2.800 atendimentos no Hospital Municipal, no Pronto-Socorro e na UPA durante os quatro dias de festa. Na Lagoa de Iriry, uma tenda ofereceu suporte com ambulâncias, ações de prevenção, distribuição de preservativos e testagem rápida para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Equipes também orientaram a população sobre o combate à dengue.

A limpeza urbana mobilizou 200 profissionais em plantões ininterruptos. Ao todo, foram recolhidas mais de 1.320 toneladas de resíduos entre coleta domiciliar, entulho e varrição, mantendo a cidade organizada mesmo com grande circulação de pessoas.

Procon, Fiscalização de Posturas e Vigilância Sanitária realizaram ações educativas sobre direitos do consumidor e boas práticas comerciais. A Assistência Social, em parceria com a Fundação para a Infância e Adolescência, distribuiu 5 mil pulseiras de identificação para crianças e reforçou a campanha Não é Não contra assédio e importunação.

A Secretaria de Transportes também intensificou a fiscalização de ônibus de turismo para garantir que estivessem autorizados e estacionados em locais regulamentados.

O conjunto de medidas resultou em uma festa marcada por segurança, estrutura e participação popular, consolidando o Carnaval como um dos principais eventos do calendário cultural do município.