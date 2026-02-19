Famílias ocuparam as ruas de Rio das Ostras durante o Carnaval com programação cultural e esquema especial de segurança Foto: Divulgação
Rio das Ostras fecha Carnaval com saldo positivo e ruas cheias de famílias
Segurança reforçada, mais de 2.800 atendimentos na rede de saúde e 1.320 toneladas de lixo recolhidas marcaram a folia
Testes descartam vazamento em emissário submarino de Rio das Ostras
Alteração na cor da água foi provocada por chuvas intensas, segundo concessionária e SAAE
AlucinaSamba leva Carnaval e cuidado à Praça da Extensão do Bosque
Projeto da Saúde Mental promove manhã de música, oficinas e inclusão nesta quinta-feira, dia 19
Autoridades da Região dos Lagos se encontram com Eduardo Paes na Sapucaí
Prefeito carioca esteve com o vice-prefeito de Arraial do Cabo, Diego Silveira; o ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins; e o secretário de Governo cabista, Thiago Fantinha, no último dia de desfiles
Foragido com 10 anotações criminais é preso no Carnaval de Rio das Ostras
Homem que importunava foliões em Costazul tinha mandado de prisão em aberto e havia fugido do sistema prisional
PM fecha o cerco e prende dupla com mais de 700 gramas de drogas em Rio das Ostras
Suspeitos tentaram fugir de moto e se esconderam em construção abandonada no bairro Nova Esperança
