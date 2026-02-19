Trecho da orla apresentou mudança na coloração após período de chuvas intensasFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Testes descartam vazamento em emissário submarino de Rio das Ostras
Alteração na cor da água foi provocada por chuvas intensas, segundo concessionária e SAAE
Dupla é detida com cocaína após queda de moto elétrica em Rio das Ostras
Homem foi preso e adolescente apreendido durante ação do 32º BPM no meio da semana
AlucinaSamba leva Carnaval e cuidado à Praça da Extensão do Bosque
Projeto da Saúde Mental promove manhã de música, oficinas e inclusão nesta quinta-feira, dia 19
Rio das Ostras fecha Carnaval com saldo positivo e ruas cheias de famílias
Segurança reforçada, mais de 2.800 atendimentos na rede de saúde e 1.320 toneladas de lixo recolhidas marcaram a folia
Autoridades da Região dos Lagos se encontram com Eduardo Paes na Sapucaí
Prefeito carioca esteve com o vice-prefeito de Arraial do Cabo, Diego Silveira; o ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins; e o secretário de Governo cabista, Thiago Fantinha, no último dia de desfiles
Foragido com 10 anotações criminais é preso no Carnaval de Rio das Ostras
Homem que importunava foliões em Costazul tinha mandado de prisão em aberto e havia fugido do sistema prisional
