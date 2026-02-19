Trecho da orla apresentou mudança na coloração após período de chuvas intensas - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Trecho da orla apresentou mudança na coloração após período de chuvas intensasFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 19/02/2026 11:22

Rio das Ostras - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras informou que não há vazamento no emissário submarino da cidade. A conclusão foi apresentada após testes realizados pela concessionária Rio+Saneamento, acionada diante da suspeita levantada por moradores sobre a alteração na coloração da água em parte da orla.

De acordo com o presidente do SAAE, Maycon Prata, a mudança visual registrada no mar está relacionada às fortes chuvas que atingiram o município até o início da semana passada. O grande volume de água aumentou o escoamento das galerias pluviais para o oceano, o que pode provocar alteração temporária na tonalidade da água.

Como medida adicional de transparência e segurança, a administração municipal solicitou ainda a realização de um mergulho técnico para vistoriar a estrutura subaquática e reforçar a verificação. A concessionária reiterou que os testes não identificaram qualquer indício de vazamento de esgoto no sistema.