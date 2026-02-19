Participantes do programa de Saúde Mental celebram o Carnaval em ação de convivência na praça - Foto: Ilustração

Publicado 19/02/2026 11:22

Rio das Ostras - O Carnaval de Rio das Ostras ganha um novo significado nesta quinta-feira, dia 19. O Projeto AlucinaSamba transforma a Praça Amaro Macabu, na Extensão do Bosque, em palco de música, acolhimento e inclusão social, das 9h às 12h, em frente ao Centro de Atenção Psicossocial Infantil.

A iniciativa integra o Programa de Saúde Mental da Secretaria de Saúde e aposta na força da cultura como ferramenta de cuidado. O bloco Concentra, mas Não Sai conduz a manhã festiva, que reúne usuários dos serviços, familiares, profissionais e a comunidade em um encontro marcado por alegria e troca de experiências.

Oficinas de arte e música, além de atividades de convivência, reforçam a proposta de estimular autoestima, expressão e integração. A ação amplia o olhar sobre o tratamento em saúde mental, valorizando a música e o Carnaval como instrumentos terapêuticos e de fortalecimento de vínculos.

Criado a partir da experiência da equipe multidisciplinar, o AlucinaSamba confirma que o cuidado também passa pela arte, pelo riso e pela ocupação dos espaços públicos com respeito e cidadania. A programação é aberta ao público.