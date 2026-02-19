Trecho da Rodovia Amaral Peixoto teve interdição parcial após acidente na madrugada - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 19/02/2026 11:30

Rio das Ostras - A Rodovia Amaral Peixoto foi palco de mais uma tragédia na madrugada desta quarta-feira, dia 18, em Rio das Ostras. Um motociclista morreu após a colisão com um carro de passeio por volta das 4h, na altura do Colégio Castelo, no bairro Cidade Beira Mar.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local e realizaram os procedimentos de socorro. Apesar das tentativas de atendimento, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na pista. A identidade não havia sido divulgada até o fechamento desta edição.

O impacto mobilizou também agentes de trânsito, que organizaram o fluxo de veículos. Parte da via ficou interditada para o trabalho de resgate e perícia, o que causou lentidão nas primeiras horas da manhã.

As circunstâncias da colisão serão investigadas. A polícia vai apurar as causas do acidente e a dinâmica da batida.