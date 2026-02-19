Trecho da Rodovia Amaral Peixoto teve interdição parcial após acidente na madrugadaFoto: Reprodução Rede Social
Colisão entre moto e carro deixa um morto na Amaral Peixoto, em Rio das Ostras
Acidente aconteceu de madrugada, na altura do Cidade Beira Mar, e trânsito ficou parcialmente interditado
Dupla é detida com cocaína após queda de moto elétrica em Rio das Ostras
Homem foi preso e adolescente apreendido durante ação do 32º BPM no meio da semana
Testes descartam vazamento em emissário submarino de Rio das Ostras
Alteração na cor da água foi provocada por chuvas intensas, segundo concessionária e SAAE
AlucinaSamba leva Carnaval e cuidado à Praça da Extensão do Bosque
Projeto da Saúde Mental promove manhã de música, oficinas e inclusão nesta quinta-feira, dia 19
Rio das Ostras fecha Carnaval com saldo positivo e ruas cheias de famílias
Segurança reforçada, mais de 2.800 atendimentos na rede de saúde e 1.320 toneladas de lixo recolhidas marcaram a folia
Autoridades da Região dos Lagos se encontram com Eduardo Paes na Sapucaí
Prefeito carioca esteve com o vice-prefeito de Arraial do Cabo, Diego Silveira; o ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins; e o secretário de Governo cabista, Thiago Fantinha, no último dia de desfiles
