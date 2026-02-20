Agentes do SAAE e da fiscalização ambiental realizaram vistoria e orientaram moradores sobre descarte correto de esgoto - Foto: Divulgação

Agentes do SAAE e da fiscalização ambiental realizaram vistoria e orientaram moradores sobre descarte correto de esgotoFoto: Divulgação

Publicado 20/02/2026 11:22

Rio das Ostras - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras intensificou a fiscalização contra ligações clandestinas logo após o Carnaval e voltou à Enseada das Gaivotas para cumprir o cronograma anual de vistorias. Na Rua Aurélio Buarque de Holanda, cinco imóveis foram autuados por despejar esgoto de forma irregular na rede de drenagem.

A operação contou com apoio da Guarda Municipal e de fiscais da Secretaria de Meio Ambiente. Além das autuações, moradores e comerciantes receberam orientações sobre a necessidade de conectar corretamente os imóveis à rede de esgoto, evitando o lançamento de dejetos nas galerias pluviais.

Segundo o órgão, as ligações clandestinas contribuem para a poluição de rios, lagoas e praias, além de favorecer entupimentos que resultam em alagamentos durante períodos de chuva. O descarte inadequado de gordura e lixo nas vias públicas agrava o problema, comprometendo o funcionamento do sistema de drenagem e ampliando riscos à saúde pública.

A autarquia mantém ações permanentes de inspeção e limpeza de caixas, ralos, galerias e demais estruturas da rede, com foco no escoamento adequado das águas pluviais. Em parceria com a Guarda Ambiental, também apura denúncias relacionadas a vazamentos e crimes ambientais.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 2771 6422.