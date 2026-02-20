Agentes do SAAE e da fiscalização ambiental realizaram vistoria e orientaram moradores sobre descarte correto de esgotoFoto: Divulgação
SAAE flagra cinco ligações clandestinas de esgoto em bairro de Rio das Ostras
Fiscalização na Enseada das Gaivotas autua imóveis irregulares e reforça alerta sobre riscos à saúde e ao meio ambiente
Rio das Ostras fecha Carnaval com 2,8 mil atendimentos na saúde e mais de 1.300 toneladas de lixo recolhidas
Balanço dos quatro dias de folia aponta reforço na segurança, fiscalização intensificada e ações sociais nas ruas
Teatro de Rio das Ostras abre o fim de semana com humor, música regional e espetáculo reflexivo
Welson Nunes sobe ao palco na sexta e musical Estações da Alma encerra a programação com mensagem de esperança
Imposto de Renda pode virar investimento social em Rio das Ostras
Contribuintes podem destinar parte do tributo aos fundos da Infância e do Idoso sem custo extra
'Big Boss' de Maricá reforça apoio à pré-candidata a vice de Paes ao governo
Em ato com prefeito do Rio e Jane Reis - irmã do presidente estadual do MDB, Washington Reis -, Washington Quaquá fala em reconstrução do Estado com aliança entre diferentes forças políticas
Prefeito de Cabo Frio se licencia por dez dias e vice assume comando interino
Dr Serginho viaja com as filhas após semanas intensas e comunica afastamento oficial à Câmara
