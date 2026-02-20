Consumidores podem denunciar variações excessivas de preço diretamente ao Procon - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2026 11:29

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras abriu apuração para investigar o aumento no preço do galão de água comercializado no município. A medida ocorre após o registro de diversas reclamações de consumidores que relataram reajustes considerados elevados nas últimas semanas.

Diante das denúncias, o órgão iniciou fiscalização junto a distribuidores e revendedores para identificar as razões dos aumentos e verificar se os novos valores estão devidamente justificados. Os fornecedores foram notificados a apresentar informações detalhadas sobre custos, repasses e critérios adotados na formação dos preços.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a elevação sem justificativa pode configurar prática abusiva. A coordenadora executiva interina do Procon, Camila Ramos, reforça que a participação da população é essencial para fortalecer a fiscalização e garantir equilíbrio nas relações de consumo.

Consumidores que identificarem variações excessivas ou situações suspeitas podem registrar denúncia presencialmente na sede do Procon, no Centro da Cidadania, no Âncora, ou pelo WhatsApp (22) 2771-6581. O registro formal permite que o órgão adote medidas com mais agilidade e eficiência.