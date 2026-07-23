Novos estudantes conhecerão a estrutura do Polo Cederj e participarão de atividades de integração que marcarão o início da vida universitária - Foto: Ilustração

Novos estudantes conhecerão a estrutura do Polo Cederj e participarão de atividades de integração que marcarão o início da vida universitáriaFoto: Ilustração

Publicado 23/07/2026 14:41

Rio das Ostras - O início de uma graduação costuma ser cercado de expectativas, descobertas e desafios. Em Rio das Ostras, esse momento ganhará uma programação dedicada a acolher os novos estudantes do Polo Cederj, que iniciará o O início de uma graduação costuma ser cercado de expectativas, descobertas e desafios. Em Rio das Ostras, esse momento ganhará uma programação dedicada a acolher os novos estudantes do Polo Cederj, que iniciará o semestre letivo 2026.2 com atividades voltadas à integração, orientação acadêmica e aproximação entre alunos, tutores e equipe pedagógica.

A programação começará em ambiente virtual, permitindo que os ingressantes tenham o primeiro contato com o universo da Educação Superior a Distância. Durante os encontros, serão apresentadas informações sobre o funcionamento dos cursos, organização das disciplinas, sistema de avaliações, recursos tecnológicos e ferramentas que farão parte da rotina acadêmica ao longo da formação.

A iniciativa também buscará aproximar os estudantes da comunidade universitária, oferecendo um panorama sobre a estrutura do Consórcio Cederj, desenvolvido em Rio das Ostras por meio da parceria entre a Fundação Cecierj e o município.

Na etapa presencial, realizada no Polo Cederj, na Zona Especial de Negócios, os calouros conhecerão de perto as instalações da unidade, a equipe responsável pelo atendimento, os tutores e os serviços disponíveis durante toda a graduação. O encontro também permitirá que os estudantes esclareçam dúvidas, recebam orientações específicas de seus cursos e iniciem a construção de vínculos que contribuirão para a permanência e o sucesso acadêmico.

A programação reservará ainda um espaço para os alunos veteranos, que poderão participar de reuniões voltadas ao planejamento das atividades do novo semestre, reforçando o compromisso da instituição com o acompanhamento contínuo da vida universitária.

Além das atividades de integração, os novos estudantes concluirão uma etapa importante do ingresso, com a entrega da documentação necessária para efetivação da matrícula, encerrando o processo de admissão e oficializando o início da trajetória acadêmica.

Para o diretor do Polo Cederj de Rio das Ostras, William Ferreira, o acolhimento representa muito mais do que uma recepção institucional.

"Esse primeiro contato é fundamental para que o estudante conheça a estrutura disponível, compreenda o funcionamento da graduação e inicie essa nova etapa com confiança. Nosso objetivo é fazer com que cada aluno se sinta pertencente à universidade desde o primeiro dia."

Mais do que apresentar normas e procedimentos, a programação marcará o começo de uma nova fase para dezenas de estudantes que escolheram a educação pública e de qualidade como caminho para construir oportunidades, ampliar conhecimentos e transformar o próprio futuro.