Novos profissionais já estão preparados para atuar em pontos estratégicos e reforçar a mobilidade urbana no município - Foto: Divulgação

Novos profissionais já estão preparados para atuar em pontos estratégicos e reforçar a mobilidade urbana no municípioFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2026 11:16

Rio das Ostras - Quem circula diariamente por Rio das Ostras deverá perceber Quem circula diariamente por Rio das Ostras deverá perceber mudanças positivas no trânsito nas próximas semanas. A cidade passou a contar com uma nova equipe preparada para atuar diretamente na organização das vias, oferecendo suporte à Guarda Civil Municipal e fortalecendo o trabalho de orientação a motoristas e pedestres nos locais de maior movimento.

Ao todo, 24 novos colaboradores foram incorporados à estrutura de mobilidade urbana após concluírem um período de capacitação que reuniu aulas teóricas e treinamento prático nas ruas. A formação foi voltada para situações reais do cotidiano, permitindo que os profissionais estejam aptos a atuar em cruzamentos, eventos, intervenções viárias e ocorrências que exigem reorganização do fluxo de veículos.

A chegada desse reforço representa um avanço para a rotina de quem enfrenta diariamente o trânsito da cidade. Com mais equipes distribuídas em pontos estratégicos, a expectativa é reduzir retenções, agilizar desvios quando necessários e oferecer respostas mais rápidas em situações que possam comprometer a circulação.

Os profissionais atuarão diariamente no ordenamento da malha viária, no apoio operacional ao trânsito, na orientação de condutores e pedestres e na organização de áreas que registram maior concentração de veículos, principalmente nos horários de pico.

Segundo o secretário de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi, a ampliação da equipe permitirá tornar o sistema de mobilidade mais eficiente e preventivo.

"A presença de novos profissionais capacitados amplia nossa capacidade de atendimento e permite uma atuação mais rápida nas demandas do trânsito. O objetivo é oferecer mais organização, segurança e fluidez para quem circula por Rio das Ostras diariamente", destacou.

Além de contribuir para a mobilidade, a presença das equipes nas ruas fortalece ações preventivas, melhora a orientação aos usuários da via e amplia a sensação de segurança em áreas de grande circulação. A iniciativa também favorece a convivência entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, tornando o deslocamento mais organizado e eficiente.

Com a nova estrutura em operação, Rio das Ostras amplia sua capacidade de gerenciamento do trânsito e investe em um modelo baseado na presença preventiva, na orientação e na melhoria contínua da mobilidade urbana.