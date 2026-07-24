Novos profissionais já estão preparados para atuar em pontos estratégicos e reforçar a mobilidade urbana no municípioFoto: Divulgação
Trânsito de Rio das Ostras ganha reforço com equipe preparada para agilizar circulação nas ruas
Vinte e quatro novos agentes de apoio passam a atuar ao lado da Guarda Civil Municipal para organizar o fluxo de veículos, orientar motoristas e ampliar a segurança viária
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Monitoramento de rios impulsiona plano de prevenção a alagamentos em Rio das Ostras
Levantamento técnico vai definir intervenções nos principais corpos hídricos do município e contribuir para melhorar o escoamento das águas durante os períodos de chuva
Cederj de Rio das Ostras vai promover encontro para integrar e inspirar novos estudantes
Programação reunirá atividades on-line e presenciais para apresentar a estrutura acadêmica, fortalecer vínculos e preparar os estudantes para o início da graduação
Corrente de solidariedade ganha força e Rio das Ostras leva primeiros doadores ao Hemolagos
Campanha municipal inaugura transporte gratuito para voluntários e mantém cadastro permanente para ampliar o número de doações de sangue ao longo do ano
Araruama emplaca a sexta vitória na Educação em um ano e meio
Daniela Soares, secretária Valéria Amaral e equipe embarcam em setembro para Nova Iorque onde receberão prêmio internacional; prefeita também anuncia novidades no ensino superior
MPRJ mira esquema em contratos de Casimiro e Justiça bloqueia R$ 270 milhões
Medida atende a pedido do MPRJ após investigação apontar indícios de irregularidades em licitações, concentração de contratos e movimentações financeiras incompatíveis
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