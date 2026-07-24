Equipes realizam inspeções técnicas nos principais rios e canais para identificar intervenções que poderão ampliar a capacidade de drenagem do município - Foto: Divulgação

Equipes realizam inspeções técnicas nos principais rios e canais para identificar intervenções que poderão ampliar a capacidade de drenagem do municípioFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2026 11:08

Mais do que uma inspeção de rotina, o trabalho representa uma etapa estratégica para identificar os pontos que perderam capacidade de vazão ao longo do tempo. Com base nesse diagnóstico, o município pretende definir quais intervenções serão necessárias para melhorar o fluxo das águas, minimizar riscos de alagamentos e aumentar a eficiência do sistema natural de drenagem.

Durante as vistorias, técnicos percorrem o Rio das Ostras e seus afluentes, registrando coordenadas geográficas, avaliando as características de cada trecho e verificando as condições ambientais. O levantamento permitirá escolher as técnicas e os equipamentos mais adequados para cada intervenção, respeitando as particularidades de áreas sensíveis, como manguezais e regiões de preservação permanente.

A expectativa é que esse mapeamento resulte em ações mais precisas e eficazes, reduzindo o acúmulo de sedimentos, facilitando o escoamento das águas pluviais e contribuindo para diminuir transtornos enfrentados por moradores durante períodos de chuvas intensas. Além dos benefícios para a mobilidade urbana, a conservação dos cursos d'água fortalece a proteção da fauna, da flora e da qualidade ambiental do município.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Matos, o trabalho integrado amplia a capacidade de planejamento das futuras intervenções.

"O objetivo é garantir melhores condições de escoamento das águas e atuar de forma preventiva para reduzir os riscos de alagamentos. Essa atuação também reforça o cuidado com rios, lagoas e canais, fundamentais para o equilíbrio ambiental da cidade."

O presidente do SAAE, Maycon Prata, destacou que o levantamento permitirá definir soluções específicas para cada local.

"Estamos reunindo informações técnicas que indicarão a melhor forma de atuação em cada trecho, sempre considerando as características ambientais e preservando áreas importantes, como os manguezais."

Além das ações técnicas, especialistas reforçam que a preservação dos corpos hídricos também depende da colaboração da população. O descarte irregular de lixo em rios, canais e margens continua sendo um dos principais fatores que comprometem o escoamento da água, aceleram o assoreamento e aumentam o risco de enchentes.

Formado pelo encontro dos rios Jundiá e Iriry, o Rio das Ostras desempenha papel essencial na drenagem urbana e no equilíbrio ambiental do município. Sua conservação, assim como a dos demais cursos d'água, representa um investimento direto na segurança da população, na preservação dos ecossistemas e na construção de uma cidade mais preparada para enfrentar eventos climáticos extremos.