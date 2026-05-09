Equipes atuam na limpeza de galerias, caixas-ralo e canais para melhorar o escoamento das águas em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipes atuam na limpeza de galerias, caixas-ralo e canais para melhorar o escoamento das águas em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 09/05/2026 18:18

Rio das Ostras - Máquinas nas ruas, equipes espalhadas por diferentes bairros e um trabalho silencioso que faz diferença principalmente nos dias de chuva forte. Rio das Ostras intensificou nesta semana as ações de limpeza e manutenção do sistema de drenagem urbana com foco na prevenção de alagamentos e na melhoria do escoamento das águas pluviais.

As intervenções acontecem em localidades como Mar do Norte, Gelson Apicelo, São Cristóvão e Nova Cidade, onde operários realizam desobstrução de galerias, limpeza de caixas-ralo e recuperação de equipamentos da rede de drenagem. Em alguns pontos, o serviço conta com o apoio do caminhão Vac-All, utilizado para sucção de resíduos acumulados nas tubulações.

O trabalho preventivo passou a ser uma das principais estratégias para minimizar transtornos causados pelas chuvas, principalmente em regiões historicamente afetadas por acúmulo de água e dificuldade de escoamento.

Além das ruas e galerias subterrâneas, as equipes também atuam diretamente na limpeza de canais e corpos hídricos importantes para o sistema de drenagem da cidade. Entre os locais atendidos estão o Canal do Village, o Canal de Medeiros e o rio Jundiá.

A retirada de lixo, lama, vegetação e resíduos acumulados ajuda a aumentar a capacidade de vazão da água, reduzindo o risco de transbordamentos em períodos de chuva intensa.

As operações contam ainda com apoio do Programa Limpa Rio, ligado ao Instituto Estadual do Ambiente, parceria que reforça os serviços de manutenção hídrica e recuperação ambiental em áreas estratégicas do município.

Outro ponto considerado essencial para o funcionamento do sistema de drenagem é a operação contínua das bacias de detenção, conhecidas popularmente como piscinões. As estruturas funcionam 24 horas por dia e ajudam a controlar o volume das águas das chuvas, evitando sobrecarga na rede urbana.

A manutenção preventiva também busca preservar ruas, calçadas e imóveis, além de garantir mais segurança para motoristas, comerciantes e moradores que convivem diretamente com os impactos das fortes chuvas.

Enquanto as máquinas avançam pelos bairros, a expectativa é que as ações tragam reflexos positivos principalmente durante os períodos de maior instabilidade climática, quando pequenos bloqueios na drenagem podem causar grandes transtornos para a população.