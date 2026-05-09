Lideranças políticas participaram de encontro em Rio das Ostras durante agenda do PL na Região dos Lagos - Foto: Reprodução

Lideranças políticas participaram de encontro em Rio das Ostras durante agenda do PL na Região dos LagosFoto: Reprodução

Publicado 09/05/2026 18:17

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou no centro das articulações políticas da Região dos Lagos na sexta-feira, dia 8, com a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado estadual Douglas Ruas, que cumpriu agenda ao lado de lideranças do Partido Liberal no município.

A movimentação reuniu representantes políticos, autoridades municipais e integrantes do partido em um encontro marcado por conversas sobre investimentos, fortalecimento regional e alinhamentos políticos para os próximos anos.

Ao lado do presidente estadual do PL e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes, Douglas Ruas participou de reuniões com lideranças locais e percorreu pontos estratégicos da cidade durante a passagem pelo município.

O encontro contou com a presença do prefeito Carlos Augusto, do vice-prefeito e secretário de Saúde Fábio Simões, além de vereadores, secretários municipais e representantes da base política local.

Durante a agenda, foram debatidos projetos considerados importantes para o desenvolvimento regional, além de investimentos realizados nos últimos anos em infraestrutura urbana e mobilidade.

Um dos locais visitados foi a Rodovia Engenheiro Luiz Gonzaga Quirino Tannus, conhecida como Rodovia do Contorno, que passou por revitalização com recursos estaduais durante a gestão de Douglas Ruas à frente da Secretaria Estadual das Cidades.

A visita também reforçou o peso político da Região dos Lagos dentro do cenário estadual. Nas eleições municipais de 2024, o Partido Liberal ampliou sua presença na região ao conquistar prefeituras em sete das dez cidades da Baixada Litorânea, consolidando um dos principais redutos políticos da legenda no estado.

Durante o encontro, o prefeito Carlos Augusto destacou a importância do diálogo entre os representantes políticos e a busca por parcerias institucionais voltadas ao crescimento da cidade e da região.

Após a passagem por Rio das Ostras, a comitiva seguiu para Casimiro de Abreu, onde novas reuniões foram realizadas com lideranças municipais, vereadores e integrantes do partido.

A agenda política movimentou os bastidores da região e reforçou o clima de articulação entre lideranças estaduais e municipais em um momento de fortalecimento partidário no interior fluminense.