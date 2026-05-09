Lideranças políticas participaram de encontro em Rio das Ostras durante agenda do PL na Região dos LagosFoto: Reprodução
Lideranças do PL se reúnem em Rio das Ostras durante agenda política na Região dos Lagos
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