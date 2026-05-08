Motocicletas elétricas recuperadas pela Polícia Civil estavam espalhadas em diferentes imóveis do bairro Cidade PraianaFoto: Ilustração
Motos elétricas furtadas são recuperadas após pressão do crime em comunidade de Rio das Ostras
Veículos levados de loja foram encontrados escondidos em casas no Cidade Praiana; Polícia Civil investiga envolvidos e denúncias de intimidação a moradores
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Símbolo vindo de Angola fortalece memória ancestral em museu de Rio das Ostras
Concha tarioba e areia da Ilha de Luanda passam a integrar acervo do Museu Tambaqui da Tarioba e emocionam visitantes pela ligação histórica entre África e Brasil
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Presidente da Alerj cumpriu agenda política na Região dos Lagos, criticou judicialização da linha sucessória e reforçou discurso de estabilidade institucional
Segurança Presente vira pauta política em agenda de Douglas Ruas
Programa virou alvo de debate entre pré-candidatos ao Palácio Guanabara após críticas de Eduardo Paes e defesa de lideranças da Região dos Lagos
Qualificação e emprego entram na rota de parceria em Rio das Ostras
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Tecnologia entra no radar da segurança de Rio das Ostras em encontro regional na Região dos Lagos
Comitiva do município participou de palestra sobre inteligência, monitoramento urbano e integração entre forças de segurança em Araruama
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