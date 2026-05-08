Motocicletas elétricas recuperadas pela Polícia Civil estavam espalhadas em diferentes imóveis do bairro Cidade Praiana - Foto: Ilustração

Motocicletas elétricas recuperadas pela Polícia Civil estavam espalhadas em diferentes imóveis do bairro Cidade PraianaFoto: Ilustração

Publicado 08/05/2026 11:34

Rio das Ostras - O silêncio de moradores assustados e a movimentação discreta da Polícia Civil marcaram mais um capítulo da luta contra a criminalidade em Rio das Ostras. Após dias de investigação, agentes conseguiram recuperar motos elétricas furtadas de uma loja da cidade. Os veículos estavam escondidos em diferentes pontos do bairro Cidade Praiana.

Segundo informações apuradas pela polícia, criminosos teriam coagido moradores da comunidade a guardar as motos dentro de casa para dificultar a localização do material furtado e evitar flagrantes. A situação acendeu um alerta sobre o clima de medo imposto por grupos criminosos em algumas localidades do município.

As motocicletas foram encontradas durante diligências realizadas pelos agentes, que seguem investigando quem participou diretamente do furto e também os responsáveis por intimidar os moradores. Apesar da recuperação dos veículos, ninguém havia sido preso até o momento.

A ação chamou atenção pela estratégia utilizada pelos criminosos, que tentaram dispersar as motos em imóveis diferentes para despistar o trabalho policial. Ainda assim, o rastreamento e o levantamento de informações permitiram localizar os veículos.

Moradores relataram, de forma reservada, preocupação com represálias e demonstraram receio de colaborar com as investigações. A Polícia Civil reforçou que denúncias anônimas podem ajudar a identificar os envolvidos e fortalecer o combate aos crimes patrimoniais na cidade.

O caso segue sob investigação.