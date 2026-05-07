Equipe técnica apresentou relatório com imagens e notificações sobre falhas em obras executadas pela concessionária em diferentes pontos de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipe técnica apresentou relatório com imagens e notificações sobre falhas em obras executadas pela concessionária em diferentes pontos de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 11:33

Rio das Ostras - Buracos no asfalto, calçadas desniveladas, tampas afundadas e transtornos espalhados por diferentes bairros colocaram a Rio+Saneamento no centro de uma cobrança direta feita pelo município de Rio das Ostras na quarta-feira (6). Em uma reunião considerada decisiva pela gestão municipal, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas entregou à concessionária um dossiê técnico com denúncias detalhadas sobre falhas em obras realizadas na cidade e exigiu soluções urgentes para os problemas que vêm afetando motoristas, pedestres e comerciantes.

O encontro reuniu representantes da Prefeitura e diretores da empresa, em um movimento que marca um endurecimento da postura do município diante das reclamações acumuladas desde o início do ano. Segundo a administração municipal, diversas notificações já haviam sido encaminhadas tanto à concessionária quanto à Agenersa, responsável pela regulação dos serviços de saneamento no estado, mas os problemas continuaram aparecendo em vários pontos da cidade.

Durante a apresentação, o secretário de Obras, Wayner Fajardo, afirmou que o município chegou ao limite diante da quantidade de falhas identificadas nas intervenções executadas pela empresa.

“Estamos tratando de recursos públicos e da segurança da população. A cidade não pode continuar convivendo com obras mal finalizadas, buracos, desníveis e riscos para motoristas e pedestres. Precisamos de soluções concretas e prazos definidos”, destacou o secretário.

O relatório técnico foi apresentado pelo engenheiro Rodrigo Araújo, que exibiu imagens, notificações e levantamentos feitos pelas equipes de fiscalização da Prefeitura. Entre os principais problemas apontados estão erros na recomposição do pavimento, falhas de compactação do solo, ausência de nivelamento adequado e danos em calçadas e vias públicas.

Segundo o município, em alguns locais as intervenções geraram verdadeiros obstáculos urbanos, prejudicando a acessibilidade de idosos, pessoas com deficiência e moradores que circulam diariamente pelas áreas afetadas. A Prefeitura também apontou falhas graves na sinalização de obras e no isolamento das áreas em manutenção, aumentando o risco de acidentes.

Outro ponto que chamou atenção no levantamento foi a quantidade de notificações sem resposta. De acordo com a Secretaria de Obras, existem intervenções que acumulam quase 20 notificações técnicas sem solução definitiva apresentada pela concessionária.

A situação também impacta diretamente outros serviços públicos da cidade. O secretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo, afirmou que a execução de novos projetos de manutenção urbana acaba comprometida por conta das pendências deixadas pela empresa.

“Em algumas ruas, parte do problema é de responsabilidade da Prefeitura, mas muitos danos foram provocados após as intervenções da concessionária. A população quer a rua pronta, segura e bem-feita. Por isso cobramos que cada órgão cumpra sua responsabilidade”, explicou.

Além de exigir a correção imediata das falhas já identificadas, a Prefeitura também cobrou mudanças no modelo de operação da empresa no município. Entre as exigências estão maior fiscalização técnica das obras, presença permanente de encarregados nos locais das intervenções, cumprimento rigoroso dos prazos e respostas mais rápidas às demandas encaminhadas pela administração municipal.

Representando a Rio+Saneamento, o superintendente regional Christian Portugal afirmou que a empresa reconheceu os apontamentos feitos durante a reunião e assumiu o compromisso de apresentar um plano de ação para resolver os problemas.

“A empresa observou atentamente todas as colocações feitas pelo município e está empenhada em apresentar soluções para os problemas identificados. Resolver as questões relacionadas ao pavimento em Rio das Ostras é um compromisso da presidência da companhia”, declarou.

A reunião acontece em meio ao aumento das reclamações de moradores sobre os impactos das obras pela cidade. Em muitos bairros, a população relata dificuldades de mobilidade, desgaste nas vias e insegurança causada pelas condições do asfalto após as intervenções.