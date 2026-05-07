Material entorpecente, dinheiro e celular foram apreendidos durante ação da Polícia Militar em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Material entorpecente, dinheiro e celular foram apreendidos durante ação da Polícia Militar em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 11:02 | Atualizado 07/05/2026 11:04

Rio das Ostras - Movimentação suspeita, correria entre residências e um cerco montado em poucos minutos transformaram a rotina do bairro Nova Esperança, conhecido como Goiamum, em cenário de mais uma ação contra o tráfico de drogas em Rio das Ostras.

Policiais militares do 32º BPM prenderam um homem apontado como suspeito de comercializar entorpecentes na localidade. A ocorrência aconteceu durante patrulhamento de rotina, após denúncias feitas por moradores sobre a atuação do acusado na região.

Segundo a Polícia Militar, o homem tentou fugir assim que percebeu a aproximação das equipes. Na tentativa de escapar, ele pulou muros e atravessou imóveis próximos, provocando correria no bairro. O suspeito acabou localizado e detido após um cerco tático realizado pelos agentes.

Durante a ação, os policiais apreenderam cápsulas de cocaína, buchas de maconha, pedras de crack, dinheiro em espécie e um aparelho celular, materiais que seriam utilizados no esquema de tráfico investigado na região.

Ainda de acordo com a PM, o acusado já possuía anotações criminais anteriores relacionadas ao tráfico de drogas, reforçando o histórico de envolvimento com práticas criminosas.

A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

Moradores da região relataram preocupação constante com a circulação de criminosos e destacaram a importância das ações policiais para ampliar a sensação de segurança no bairro.