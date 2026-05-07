Material entorpecente, dinheiro e celular foram apreendidos durante ação da Polícia Militar em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Suspeito tenta fugir pulando muros, mas acaba preso com drogas em Rio das Ostras
Operação da Polícia Militar no bairro Goiamum terminou com apreensão de cocaína, maconha, crack e dinheiro em espécie
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Cerco da PM termina com prisão de suspeito e apreensão de drogas em Rio das Ostras
Homem com oito anotações criminais tentou escapar por uma obra no Palmital, mas acabou capturado com cocaína, crack, maconha, dinheiro e celular
Livro sobre Arraial do Cabo é lançado com presença de Marcelo Magno
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Talento que emociona: judoca de 15 anos é homenageada e vira símbolo de inspiração no esporte
Reconhecimento destaca conquistas no judô e reforça o papel do esporte na formação de jovens talentos
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