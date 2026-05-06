Ações nas escolas envolvem estudantes, responsáveis e equipes técnicas no combate à infrequência - Foto: Divulgação

Ações nas escolas envolvem estudantes, responsáveis e equipes técnicas no combate à infrequênciaFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2026 11:54

Rio das Ostras - A ausência de alunos nas salas de aula acendeu um alerta e mobilizou uma força-tarefa em Rio das Ostras. A Semana de Mobilização Contra a Infrequência Escolar foi organizada como resposta direta ao desafio de manter crianças e jovens na escola.

A iniciativa reúne equipes da educação, profissionais de apoio e comunidades escolares em uma programação que vai até o dia 8 de maio. O objetivo é claro: garantir que os estudantes permaneçam frequentando as aulas e avancem no processo de aprendizagem.

Dentro das unidades, o movimento ganha forma com rodas de conversa, atividades pedagógicas e acompanhamento mais rigoroso da frequência. Professores e gestores atuam lado a lado com as famílias para entender os motivos das ausências e buscar soluções práticas.

Uma das principais ferramentas adotadas é a chamada busca ativa, estratégia que identifica e acompanha alunos com faltas frequentes ou em risco de evasão. A proposta é localizar, dialogar e reintegrar esses estudantes ao ambiente escolar antes que o afastamento se torne definitivo.

Como reforço, as escolas passam a contar com murais de acompanhamento, que ajudam a monitorar a presença dos alunos e tornam o controle mais transparente e contínuo. A medida também fortalece o envolvimento da comunidade escolar.

A mobilização envolve ainda parcerias com órgãos de assistência social e saúde, ampliando o alcance das ações. A articulação entre diferentes setores permite compreender melhor a realidade dos alunos e oferecer suporte mais completo.

A infrequência não afeta apenas o rendimento escolar. A falta constante compromete o aprendizado, fragiliza vínculos e aumenta o risco de abandono. Por isso, a presença em sala de aula passa a ser tratada como prioridade coletiva.

A iniciativa reforça um ponto essencial: garantir educação de qualidade exige mais do que ensino, exige presença. E, para isso, escola, família e poder público precisam caminhar juntos.