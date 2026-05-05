Reunião entre gestores reforça parceria regional e aponta soluções para quem depende do transporte diário - Foto: Reprodução

Reunião entre gestores reforça parceria regional e aponta soluções para quem depende do transporte diárioFoto: Reprodução

Publicado 05/05/2026 15:34

Rio das Ostras - O diálogo entre gestores públicos ganha força e começa a refletir diretamente na vida de quem cruza diariamente os limites entre cidades para trabalhar. Um novo entendimento pode reduzir dificuldades históricas enfrentadas por moradores de Rio das Ostras que dependem de deslocamento até Macaé.

Durante encontro recente, o prefeito Carlos Augusto e o prefeito Welberth Rezende avançaram em uma proposta que prevê a ampliação do trajeto das vans de transporte alternativo. A medida permitirá que os veículos sigam até a região do Parque de Tubos, ponto estratégico de acesso e ligação entre os municípios.

A iniciativa atende a uma demanda antiga de trabalhadores, que há anos enfrentam dificuldades com baldeações e superlotação no transporte intermunicipal. A possibilidade de ampliar o trajeto representa mais praticidade, economia de tempo e maior conforto no deslocamento diário.

O acordo ainda passará por análises técnicas e jurídicas, mas já sinaliza uma mudança de postura baseada na cooperação regional. A proposta considera o impacto positivo na mobilidade e no fluxo de pessoas entre as duas cidades, que mantêm forte relação econômica.

Além do transporte, o encontro também abriu espaço para discussões sobre saúde, segurança e desenvolvimento econômico, reforçando a importância de ações integradas. A aproximação entre os municípios aponta para soluções conjuntas que podem melhorar a qualidade de vida da população em toda a região.

Para quem enfrenta longas jornadas todos os dias, a expectativa é simples: menos obstáculos no caminho e mais dignidade na rotina.