Empreendedores participam de capacitação com foco em organização, atendimento e aumento das vendas nas feiras da cidade - Foto: Divulgação

Empreendedores participam de capacitação com foco em organização, atendimento e aumento das vendas nas feiras da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 15:34

Rio das Ostras - Empreendedores das feiras de Rio das Ostras deram um passo importante para transformar talento em renda. Uma oficina prática reuniu trabalhadores do comércio popular para ensinar técnicas simples e eficientes que fazem diferença direta nas vendas e no relacionamento com o público.

O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e contou com a presença de permissionários da Feirinha da Avenida Amazonas e da Feirinha de Jardim Mariléa. Com linguagem acessível e exemplos do dia a dia, a formação mostrou como organização, apresentação e abordagem ao cliente podem impactar no faturamento.

Com o tema voltado à arte de expor e vender, a capacitação trouxe orientações sobre montagem de estandes, valorização dos produtos e criação de identidade para cada negócio. A proposta foi clara: sair do básico e enxergar a feira como vitrine de oportunidades.

A oficineira Priscila Monteiro conduziu o treinamento com dicas práticas para melhorar o atendimento, encantar o cliente e fortalecer a presença também nas redes sociais. A ideia foi ajudar cada participante a reconhecer o valor do próprio trabalho e ampliar o alcance das vendas.

A ação faz parte do projeto Empreendedorismo RJ em Movimento, idealizado por Karol Mendez, que busca incentivar pequenos negócios e promover o desenvolvimento regional. O projeto também valoriza o protagonismo feminino e aposta na qualificação como ferramenta de crescimento.

Para o secretário Pablo Kling, iniciativas como essa fortalecem quem está na ponta da economia. Segundo ele, capacitar é abrir caminho para mais oportunidades, mais renda e um atendimento cada vez mais qualificado para moradores e visitantes.

A expectativa é que novas formações sejam realizadas, ampliando o suporte aos empreendedores e consolidando as feiras como espaços de geração de renda, convivência e desenvolvimento.