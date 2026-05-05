Consumidores movimentam o comércio em busca do presente ideal, atentos às orientações para comprar com segurança - Foto: Divulgação

Consumidores movimentam o comércio em busca do presente ideal, atentos às orientações para comprar com segurançaFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 15:33

Rio das Ostras - O consumidor de Rio das Ostras entrou no ritmo do Dia das Mães com lojas cheias, vitrines atrativas e uma corrida pelo presente perfeito. Em meio ao aumento das vendas, o cuidado na hora de comprar ganhou destaque para garantir que a celebração não vire prejuízo.

O Procon do município intensificou as orientações e chamou atenção para atitudes simples que fazem diferença no bolso e evitam problemas depois da compra. A proposta vai além da fiscalização e aposta na informação como ferramenta de proteção ao consumidor.

O planejamento financeiro aparece como ponto de partida. Definir quanto gastar ajuda a evitar dívidas e mantém o controle do orçamento. A pesquisa de preços também se mostra essencial, já que o mesmo produto pode ter valores bem diferentes de uma loja para outra, tanto no comércio físico quanto online.

Promoções chamativas exigem atenção redobrada. Ofertas muito abaixo do mercado podem esconder armadilhas. A recomendação é verificar o histórico de preços e a reputação do estabelecimento antes de fechar negócio.

Outro ponto que costuma gerar dúvidas é a troca de presentes. Nas compras feitas em lojas físicas, a troca por gosto ou tamanho não é obrigatória, a menos que o lojista ofereça essa garantia. Por isso, o ideal é registrar essa condição por escrito. Já nas compras online, o direito de arrependimento permite desistir em até sete dias após o recebimento, com devolução integral do valor.

No ambiente digital, os cuidados precisam ser ainda maiores. Conferir se o site é seguro, evitar clicar em links desconhecidos e desconfiar de cupons suspeitos são atitudes fundamentais. O uso do cartão de crédito é mais seguro, pois permite contestar cobranças em caso de fraude.

A exigência da nota fiscal segue como regra básica. O documento garante direitos, como troca, assistência e garantia legal. Sem ele, o consumidor fica desprotegido em situações de defeito ou irregularidade.

O período também exige atenção contra golpes. Mensagens com promoções enviadas por desconhecidos e pedidos de dados pessoais devem ser ignorados. Empresas sérias não solicitam informações sensíveis por telefone ou aplicativos.

Em caso de problema, o consumidor pode buscar atendimento no Procon de Rio das Ostras, levando documentos que comprovem a compra. O órgão funciona no Centro de Cidadania, no Âncora, com atendimento durante a semana.

A expectativa do comércio é de crescimento nas vendas, impulsionado pela data afetiva. Para o consumidor, a melhor escolha continua sendo aquela feita com consciência, informação e segurança.