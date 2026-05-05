Consumidores movimentam o comércio em busca do presente ideal, atentos às orientações para comprar com segurançaFoto: Divulgação
Dia das Mães aquece o comércio e Procon reforça alerta para compras seguras em Rio das Ostras
Data movimenta lojas e internet, mas exige atenção do consumidor para evitar golpes, dívidas e dor de cabeça após a compra
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