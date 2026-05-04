Material apreendido pela Polícia Militar inclui drogas, celulares e motocicleta usada pelos suspeitos - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Militar inclui drogas, celulares e motocicleta usada pelos suspeitosFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 13:37

Rio das Ostras - Policiais militares fecharam o cerco contra o tráfico em Rio das Ostras e localizaram um ponto usado para esconder grande quantidade de drogas em área de mata no bairro Âncora. A ação resultou na apreensão de mais de 75 quilos de entorpecentes e na prisão de três homens suspeitos de integrar o esquema criminoso.

A operação foi conduzida por equipes do 32º BPM após levantamento do setor de inteligência, que identificou o local como base de armazenamento do tráfico na região. Com informações precisas, os agentes avançaram até a área indicada e conseguiram surpreender os envolvidos.

No local, os policiais encontraram 51,5 quilos de cocaína e 24,2 quilos de maconha, totalizando 75,7 quilos de drogas. Além dos entorpecentes, foram apreendidos dinheiro em espécie, dois celulares e uma motocicleta que, segundo a investigação, era utilizada na logística do grupo.

Os três suspeitos foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde o caso foi registrado. Durante a verificação, foi constatado que dois deles já possuíam antecedentes criminais. Um apresentava três anotações por tráfico, enquanto outro acumulava cinco registros, incluindo tráfico, associação para o tráfico, roubo, receptação, violência doméstica e homicídio.

Os envolvidos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes previstos na Lei de Drogas. A pena pode chegar a 25 anos de prisão.

A apreensão representa um impacto direto na atuação do tráfico na região e reforça o trabalho de inteligência e resposta rápida das forças de segurança. A retirada desse volume de drogas de circulação contribui para reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança entre os moradores.