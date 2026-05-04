Movimento cresce no atendimento presencial com candidatos em busca de uma nova chance no mercado - Foto: Ilustração

Movimento cresce no atendimento presencial com candidatos em busca de uma nova chance no mercadoFoto: Ilustração

Publicado 04/05/2026 13:37

Rio das Ostras - Oportunidades de trabalho ganham força em Rio das Ostras e reacendem a esperança de quem busca uma colocação no mercado. O Banco de Empregos do município disponibiliza 528 vagas, contemplando diferentes níveis de experiência e áreas de atuação.

As inscrições são realizadas presencialmente no Centro de Cidadania de Rio das Ostras, onde o atendimento ocorre ao longo da semana em horário comercial. O espaço se tornou ponto de encontro entre empresas e trabalhadores, facilitando o acesso às oportunidades.

Entre as funções ofertadas, há vagas para motorista de ônibus urbano, operador de caixa, manobrista abastecedor, garçom, jardineiro, auxiliar de cozinha e recreadora infantil. A diversidade de cargos amplia as chances tanto para quem procura o primeiro emprego quanto para profissionais com experiência.

Para participar, o candidato precisa apresentar documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e certificados, caso possua. A organização orienta que os interessados cheguem preparados para agilizar o processo.

A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda. Ao reunir diversas vagas em um único canal, o serviço contribui para dinamizar a economia local e facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho.