Ciclistas e público lotam Costazul em fim de semana marcado por energia, música e superação - Foto: Reprodução

Ciclistas e público lotam Costazul em fim de semana marcado por energia, música e superaçãoFoto: Reprodução

Publicado 03/05/2026 12:16

Rio das Ostras - O Bike Fest transforma Rio das Ostras em um verdadeiro palco de emoção e chega ao último dia consagrado como um dos maiores eventos de mountain bike do estado. A cidade vive um fim de semana de ruas cheias, energia nas alturas e uma mistura vibrante de esporte, lazer e entretenimento que conquistou atletas e visitantes.

A segunda edição superou expectativas com percursos desafiadores, estrutura organizada e uma programação que atraiu desde ciclistas experientes até famílias inteiras em busca de diversão. Na pista, o percurso de 60 quilômetros exigiu preparo físico e estratégia, enquanto o trajeto de 40 quilômetros abriu espaço para iniciantes viverem a experiência com intensidade e segurança.

Fora das trilhas, o clima foi de celebração. Shows, atrações culturais e atividades para todas as idades garantiram movimento constante na Área de Eventos de Costazul. O público respondeu à altura, lotando os espaços e transformando o evento em um grande encontro coletivo.

A organização eficiente e o apoio institucional receberam reconhecimento de quem participou. Abre aspas Foi um evento impecável, estrutura excelente e organização de alto nível. A cidade está de parabéns por proporcionar um espetáculo desse tamanho Fecha aspas destacou o comerciante Rafael Nogueira, que acompanhou a programação durante o fim de semana.

Abre aspas Eu nunca tinha visto algo assim por aqui. É esporte, alegria e qualidade de vida ao mesmo tempo. Dá orgulho de ver Rio das Ostras nesse nível Fecha aspas afirmou a professora Juliana Martins, que participou com a família.

O impacto vai além do esporte. O evento movimentou a economia local, fortaleceu o turismo e reforçou o potencial do município para sediar grandes iniciativas. Com aprovação do público e participação expressiva, o Bike Fest encerra sua edição deixando a marca de um evento que uniu adrenalina, organização e experiência positiva para quem viveu cada momento.