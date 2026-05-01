Determinação e talento levam atleta riostrense ao cenário internacional do ciclismo - Foto: Divulgação

Determinação e talento levam atleta riostrense ao cenário internacional do ciclismoFoto: Divulgação

Publicado 01/05/2026 10:01

Rio das Ostras - Alícia Gomes já pedala como gente grande e transforma esforço em resultado dentro e fora do país. A jovem atleta de 13 anos, natural de Rio das Ostras, conquistou a sexta colocação no Pan-Americano de Cross-Country Olímpico, disputado no Paraguai, e segue acumulando marcas expressivas na carreira.

Integrante do Programa Bolsa Atleta, Alícia chega à competição internacional embalada por uma sequência de vitórias no cenário nacional. A ciclista é a atual campeã brasileira de estrada na categoria infanto-juvenil e também se destacou no contrarrelógio, mostrando versatilidade e alto nível técnico. Com treinos intensos e foco definido, ela já mira voos ainda maiores no esporte.

A trajetória da atleta começou cedo e, desde então, os resultados chamam atenção. Títulos como Taça Brasil e American Series reforçam o protagonismo dentro da categoria sub-15. Hoje, Alícia lidera o ranking estadual e representa uma nova geração que coloca Rio das Ostras no mapa do ciclismo competitivo.

Entre pedaladas e conquistas, a jovem atleta constrói um caminho sólido e inspira outros talentos. O desempenho recente consolida não apenas resultados, mas um projeto de futuro que pode levar o nome da cidade ainda mais longe no esporte.