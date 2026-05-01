Agentes atuam em pontos estratégicos da cidade para coibir irregularidades e garantir mais segurança no trânsito - Foto: Divulgação

Agentes atuam em pontos estratégicos da cidade para coibir irregularidades e garantir mais segurança no trânsitoFoto: Divulgação

Publicado 01/05/2026 09:57

Rio das Ostras - A força-tarefa montada nas ruas de Rio das Ostras já começa a mostrar resultado e chama atenção de quem circula pela cidade. Uma série de operações voltadas à fiscalização de motocicletas irregulares entrou em ação e levou mais rigor ao trânsito em bairros movimentados, com presença intensa de agentes e abordagens diretas a condutores.

A iniciativa reúne equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, com atuação inicial no Âncora e em Cidade Praiana, além de pontos estratégicos ao longo da Rodovia Amaral Peixoto. Somente no primeiro dia, foram mais de 130 abordagens, que resultaram na apreensão de quatro motocicletas. As ações miram infrações frequentes, como falta de capacete e manobras perigosas, comportamentos que colocam em risco motoristas e pedestres.

A operação tem caráter itinerante e deve alcançar outras localidades nos próximos dias, ampliando o alcance da fiscalização. A proposta é reduzir acidentes, organizar o trânsito e garantir mais segurança para quem vive e trabalha na cidade.

Nas ruas, o retorno tem sido positivo. O comerciante Rafael Nogueira afirmou que a presença das equipes traz mais tranquilidade. Ele disse que a fiscalização era necessária diante do aumento de imprudências. Já a moradora Juliana Ferreira destacou que se sente mais segura ao sair de casa com a família e acredita que a ação ajuda a evitar acidentes e preservar vidas.

A avaliação é de que o reforço na fiscalização atende a uma demanda antiga da população e deve seguir como parte de uma estratégia contínua para melhorar o trânsito e aumentar a sensação de segurança no município.