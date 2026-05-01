Agentes atuam em pontos estratégicos da cidade para coibir irregularidades e garantir mais segurança no trânsitoFoto: Divulgação
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