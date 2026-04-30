Moradores denunciam série de assédios no Mariléa e pedem reforço na segurança - Foto: Reprodução

Moradores denunciam série de assédios no Mariléa e pedem reforço na segurançaFoto: Reprodução

Publicado 30/04/2026 13:03

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras voltaram a relatar episódios de assédio e importunação sexual no bairro Mariléa, envolvendo um suspeito que utiliza uma motocicleta vermelha para abordar vítimas e fugir em seguida. Os casos se repetiram na noite de quarta-feira, aumentando a preocupação de quem vive na região.

Testemunhos publicados nas redes sociais indicam que o homem age de forma semelhante em diferentes situações. Uma das vítimas, identificada como Yasmim, relatou ter sido abordada ao lado da filha de 12 anos, enquanto retornava da praça do bairro. Após a denúncia, outras mulheres passaram a compartilhar experiências parecidas, reforçando o padrão de atuação do suspeito, que se aproxima de forma discreta, pratica o assédio e deixa o local rapidamente.

Novos registros apontam que os ataques ocorreram em ruas movimentadas e até nas proximidades da 128ª Delegacia de Polícia Civil. Em um dos relatos, uma jovem afirmou ter sido seguida até perto de casa. Em outro caso, a vítima contou que foi abordada mais de uma vez no mesmo trajeto, o que aumentou o clima de medo entre moradores e trabalhadores da região.

Imagens que circulam na internet mostram o suspeito abordando mulheres em sequência, incluindo uma jovem em bicicleta e outra que chegava em casa. A repetição dos episódios e a ousadia das ações ampliaram a sensação de insegurança e levaram moradores a reforçar alertas, principalmente entre mulheres que circulam sozinhas.

A população cobra medidas imediatas para identificar o autor e impedir novos crimes. Enquanto isso, a orientação é redobrar a atenção, evitar trajetos isolados e buscar ajuda em caso de qualquer situação suspeita.