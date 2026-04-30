Novo asfalto e sinalização já mudam a rotina de quem utiliza a Rodovia do Contorno diariamente - Foto: Divulgação

Novo asfalto e sinalização já mudam a rotina de quem utiliza a Rodovia do Contorno diariamente Foto: Divulgação

Publicado 30/04/2026 13:03

Rio das Ostras - A Rodovia do Contorno começa a apresentar um novo cenário para quem depende da via no dia a dia em Rio das Ostras. Após anos de desgaste e reclamações de motoristas, a primeira fase das obras de recuperação foi concluída, trazendo melhorias visíveis na pista e mais segurança para quem circula pelo trecho. A intervenção foi realizada em parceria com o Governo do Estado e já impacta diretamente a mobilidade urbana do município.

O recapeamento asfáltico foi executado em toda a extensão da rodovia, com aplicação de material mais resistente e adequado ao alto fluxo de veículos. A via também recebeu nova sinalização horizontal e vertical, o que facilita a orientação dos condutores e contribui para a redução de acidentes. Considerada estratégica, a Rodovia do Contorno funciona como alternativa à RJ-106, ajudando a desafogar o trânsito em horários de maior movimento.

A próxima etapa da obra prevê mudanças importantes na estrutura da via. Estão programados o reposicionamento de postes, melhorias na rede de iluminação e a implantação de uma ciclovia ao longo de todo o percurso. A proposta é ampliar a segurança não só para motoristas, mas também para ciclistas que utilizam o trajeto para trabalho, lazer ou prática esportiva, consolidando a rodovia como um dos principais eixos de circulação da cidade.