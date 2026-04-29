Maestro André Morais apresenta espetáculo que revisita clássicos de Guilherme Arantes em noite especial no teatroFoto: Divulgação
Clássicos que atravessam gerações ganham nova vida em tributo emocionante no teatro de Rio das Ostras
Maestro André Morais leva ao palco espetáculo inspirado na obra de Guilherme Arantes com arranjos inéditos e atmosfera intimista
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