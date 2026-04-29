Maestro André Morais apresenta espetáculo que revisita clássicos de Guilherme Arantes em noite especial no teatro - Foto: Divulgação

Maestro André Morais apresenta espetáculo que revisita clássicos de Guilherme Arantes em noite especial no teatroFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 11:21

Rio das Ostras - O maestro André Morais prepara uma noite de emoção e memória afetiva para o público de Rio das Ostras. No dia 23 de maio, ele apresenta o espetáculo “Meu Mundo e Nada Mais”, um tributo dedicado à obra de Guilherme Arantes, reunindo sucessos que marcaram diferentes gerações da música brasileira.

A proposta vai além de um show tradicional. André Morais conduz o público em uma experiência sensível, na qual o piano assume papel central, reinterpretando canções consagradas com novos arranjos, sem perder a essência original. No repertório, músicas como “Planeta Água”, “Cheia de Charme” e “Um Dia, Um Adeus” surgem com novas nuances, despertando lembranças e emoções.

A apresentação ganha força com a presença de uma banda completa, formada por músicos experientes que ampliam a sonoridade e dão ainda mais intensidade ao espetáculo. A combinação entre técnica, sensibilidade e direção musical cria uma atmosfera envolvente, que convida o público a cantar junto e se conectar com cada canção.

O palco do Teatro Municipal Joel Barcellos recebe o espetáculo, reforçando a vocação cultural da cidade e a valorização de produções que dialogam com a memória musical brasileira. O espaço, conhecido por receber eventos de qualidade, será cenário de uma noite marcada pela emoção e pela elegância artística.

Os ingressos foram disponibilizados com valores acessíveis, incluindo lote promocional com meia-entrada para todos, o que amplia a participação do público e incentiva o acesso à cultura.