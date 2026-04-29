Exposição reúne obras inspiradas na história local e convida o público a mergulhar na identidade cultural da cidade - Foto: Divulgação

Exposição reúne obras inspiradas na história local e convida o público a mergulhar na identidade cultural da cidade Foto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 10:25

Rio das Ostras - A artista Monique Poubel ampliou o olhar sobre a história de Rio das Ostras ao apresentar ao público sua segunda exposição autoral no Shopping Plaza. A mostra “Rio das Ostras, a CULTURA TEM CASA” foi além da estética e propôs uma imersão na memória coletiva do município, transformando elementos do cotidiano em expressão artística carregada de significado.

Com curadoria do artista plástico Rodrigo Pontes, a exposição marcou um novo capítulo na pesquisa visual da autora. Após explorar a pré-história local em sua primeira mostra, inspirada no Sambaqui da Tarioba, Monique voltou sua atenção para a formação social da cidade, destacando espaços e personagens que ajudaram a construir a identidade de Rio das Ostras ao longo dos anos.

O eixo central da exposição foi a Casa de Cultura Bento Costa Júnior, um dos patrimônios mais simbólicos do município. As obras apresentaram uma leitura sensível da trajetória do imóvel, que começou como depósito de sal utilizado por pescadores, ponto de encontro e trabalho em uma época em que a atividade pesqueira era base da economia local. Com o passar do tempo, o espaço tornou-se residência do médico Bento Costa Júnior, figura marcante pelo atendimento à população, muitas vezes de forma gratuita, consolidando uma relação de proximidade com a comunidade.

Hoje, transformado em equipamento cultural, o local representa um elo entre passado e presente. Essa transição inspirou a artista a construir uma narrativa visual que dialoga com o tempo, mostrando como os espaços também guardam histórias e sentimentos.

As obras apresentadas exploraram materiais, texturas e símbolos ligados à cultura pesqueira, como redes, formas orgânicas e referências ao mar. A proposta estética buscou provocar sensações, convidando o visitante a não apenas observar, mas sentir a história retratada. A expografia foi pensada para criar uma atmosfera envolvente, onde cada detalhe contribui para uma experiência imersiva.

A exposição também integrou um projeto mais amplo idealizado pela artista, que investiga a identidade de Rio das Ostras em três momentos distintos: a pré-história, a construção histórica e a contemporaneidade. A iniciativa reforça a arte como ferramenta de preservação da memória e de valorização do território.

Com uma trajetória consolidada, Monique Poubel desenvolve há mais de oito anos trabalhos autorais que transitam entre o design e o artesanato contemporâneo. Suas criações já representaram a cidade em eventos e projetos institucionais, além de terem alcançado reconhecimento fora do país, com peças enviadas para diferentes continentes.

A mostra no Shopping Plaza reforçou o papel da arte como ponte entre gerações e como instrumento de valorização cultural. Ao transformar história em linguagem visual, a exposição convidou o público a redescobrir Rio das Ostras a partir de suas raízes, memórias e identidade.