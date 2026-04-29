Rio das Ostras Bike Fest vai contar com segurança reforçada - Foto: Divulgação

Rio das Ostras Bike Fest vai contar com segurança reforçadaFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 10:24

Rio das Ostras - A Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras vai colocar nas ruas um esquema especial de segurança para garantir tranquilidade durante a 2ª edição do Rio das Ostras Bike Fest, que começa nesta sexta-feira, dia 1º de maio, e segue até domingo. A operação foi planejada para acompanhar o crescimento do evento, que já se consolida como o maior de mountain bike do Estado do Rio.

O planejamento prevê a atuação do efetivo em pontos estratégicos da cidade, com foco no ordenamento do trânsito, patrulhamento preventivo e apoio direto aos atletas, organizadores e público. A expectativa é de grande circulação de moradores e turistas ao longo dos três dias.

O evento contará com dois percursos, um de 60 quilômetros para atletas mais experientes e outro de 40 quilômetros voltado para iniciantes. Além das competições, a programação inclui apresentações musicais na Área de Eventos de Costazul, ampliando o alcance da iniciativa ao integrar esporte, lazer e turismo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o reforço no efetivo será acompanhado por viaturas e motocicletas posicionadas ao longo do trajeto. A atuação também se estenderá a localidades como Rocha Leão e aos principais pontos de concentração.

Antes da largada, equipes da Defesa Civil, Guarda Ambiental e serviço de resgate realizaram o mapeamento completo do percurso. O objetivo foi identificar riscos, definir rotas de apoio e organizar a resposta em caso de necessidade.

A estrutura contará ainda com posto médico fixo e equipes de resgate distribuídas pelo circuito, prontas para atendimento imediato. A proposta é oferecer segurança integral para quem participa e para quem acompanha o evento.

Com planejamento antecipado e integração entre os órgãos, a cidade entra no clima do Bike Fest com foco em organização, segurança e experiência positiva para todos.