Lançamento reuniu representantes do setor e marcou início de mais uma edição do circuito gastronômicoFoto: Divulgação
Sabores da cidade ganham vitrine com lançamento do Circuito Frutos da Terra
Evento reúne restaurantes e aposta na gastronomia como força cultural e motor do turismo em Rio das Ostras
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