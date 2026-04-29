Lançamento reuniu representantes do setor e marcou início de mais uma edição do circuito gastronômico - Foto: Divulgação

Lançamento reuniu representantes do setor e marcou início de mais uma edição do circuito gastronômicoFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 10:24

Rio das Ostras - O Circuito Frutos da Terra abriu espaço para a valorização da identidade local ao ser lançado na manhã de terça-feira, dia 28, em Rio das Ostras. A iniciativa reuniu empresários, autoridades e amantes da boa comida em um encontro que marcou o início de mais uma edição voltada ao fortalecimento da gastronomia como atrativo turístico e econômico.

Idealizado pelo Núcleo Gourmet, o circuito foi apresentado ao público em um ambiente que refletiu a proposta do evento: unir sabores, histórias e experiências. A programação foi pensada para movimentar a cidade entre os dias 4 e 31 de maio, com a participação de 10 estabelecimentos que irão oferecer pratos exclusivos a preços diferenciados.

O projeto aposta na culinária como ferramenta de desenvolvimento e também como expressão cultural. A proposta é aproximar moradores e visitantes dos ingredientes, tradições e criações que ajudam a construir a identidade da cidade.

Durante o lançamento, representantes do setor destacaram a importância da união entre empreendedores e o poder público para fortalecer o turismo. A iniciativa também reforça o papel da gastronomia na geração de renda e na valorização dos negócios locais.

Com uma proposta que vai além do prato servido, o Circuito Frutos da Terra busca transformar cada experiência em conexão com a cultura local, estimulando o público a redescobrir a cidade por meio dos sabores.