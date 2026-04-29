Participantes se reúnem na orla para reforçar a importância do controle da pressão arterial - Foto: Ilustração

Participantes se reúnem na orla para reforçar a importância do controle da pressão arterialFoto: Ilustração

Publicado 29/04/2026 10:24

Rio das Ostras - A mobilização pela saúde do coração vai tomar conta da orla de Rio das Ostras na próxima quinta-feira, 30 de abril. A cidade vai promover uma caminhada de conscientização para alertar sobre os riscos da hipertensão arterial e incentivar hábitos mais saudáveis entre moradores e visitantes.

O ponto de encontro será às 8h, na Praça José Pereira Câmara, no Centro. De lá, o público segue até a Concha Acústica, na Praça São Pedro, em um percurso que une atividade física e informação. A iniciativa reforça a importância do cuidado diário com a saúde, especialmente diante de uma doença silenciosa que atinge milhares de pessoas.

Além da caminhada, equipes de saúde estarão no local oferecendo aferição de pressão arterial, orientações nutricionais e dicas práticas para manter o controle da doença. A proposta é aproximar o atendimento da população e estimular mudanças simples que fazem diferença no dia a dia.

A ação integra as atividades de conscientização inspiradas no Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Neste ano, a campanha destaca a importância do cuidado coletivo no enfrentamento da doença.

O município também mantém acompanhamento contínuo por meio da Linha de Cuidado de Hipertensão e Diabetes, que organiza o atendimento nas unidades de saúde. O serviço inclui monitoramento regular e suporte de equipes multidisciplinares, ampliando o acesso à prevenção e ao tratamento.

Com informação, acompanhamento e participação da população, a expectativa é fortalecer a cultura do cuidado e reduzir os impactos da hipertensão na qualidade de vida.