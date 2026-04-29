Equipes atuaram no trecho danificado com apoio da Guarda Municipal para garantir segurança no trânsito - Foto: Divulgação

Equipes atuaram no trecho danificado com apoio da Guarda Municipal para garantir segurança no trânsito Foto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 10:25

Rio das Ostras - A falha estrutural sob o asfalto colocou equipes nas ruas e alterou a rotina de motoristas em Rio das Ostras nesta segunda-feira. Um buraco se abriu na Rodovia do Contorno após o deslocamento do material que cobria a rede de drenagem, no trecho próximo à cabeceira da primeira ponte, no sentido Centro.

A ocorrência exigiu resposta imediata. Técnicos identificaram que a erosão do solo comprometeu a base da pista, provocando o afundamento do pavimento. Com isso, o tráfego precisou ser controlado para evitar riscos maiores.

Equipes de serviços públicos realizaram o preenchimento da área afetada com material apropriado para garantir a compactação do solo. A etapa seguinte incluiu a recomposição do asfalto, com previsão de reforço estrutural também no lado oposto da via, como medida preventiva.

Durante os trabalhos, a Guarda Civil Municipal organizou o fluxo de veículos no sistema pare e siga, reduzindo o impacto no trânsito e garantindo a segurança de quem passava pelo local.

A orientação foi clara: atenção redobrada ao trafegar pela região. Apesar do susto, a ação rápida evitou consequências mais graves e restabeleceu as condições de circulação em um dos acessos importantes da cidade.