Equipes atuam na limpeza de galerias e fiscalização ambiental para reduzir riscos de alagamentosFoto: Divulgação
Força-tarefa contra alagamentos avança e intensifica fiscalização em Rio das Ostras
Ações de drenagem, combate a ligações clandestinas e limpeza de canais reforçam proteção à cidade e à saúde da população
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Bailarinas levaram técnica, emoção e diversidade de estilos ao palco em evento que reuniu escolas de toda a região
Buraco em rodovia mobiliza força-tarefa e muda trânsito em Rio das Ostras
Falha em rede de drenagem abriu cratera no asfalto e exigiu reparo emergencial com operação de segurança no local
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Arte que conta história: exposição transforma memória de Rio das Ostras em experiência sensorial
Mostra no Shopping Plaza resgata identidade cultural da cidade e convida público a revisitar origens, afetos e tradições
Sabores da cidade ganham vitrine com lançamento do Circuito Frutos da Terra
Evento reúne restaurantes e aposta na gastronomia como força cultural e motor do turismo em Rio das Ostras
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Ação na próxima quinta-feira leva informação, prevenção e serviços gratuitos à população
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