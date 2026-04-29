Equipes atuam na limpeza de galerias e fiscalização ambiental para reduzir riscos de alagamentos - Foto: Divulgação

Equipes atuam na limpeza de galerias e fiscalização ambiental para reduzir riscos de alagamentosFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 10:25

Rio das Ostras - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras mantém uma operação contínua nas ruas para reduzir riscos de alagamentos e melhorar o sistema de drenagem urbana. A atuação ganhou reforço nesta semana com frentes de trabalho distribuídas em diferentes bairros, unindo prevenção, manutenção e fiscalização.

A estratégia inclui desobstrução de galerias pluviais, limpeza de redes, reparos estruturais e combate a irregularidades que comprometem o escoamento da água. Um dos focos está na identificação de ligações clandestinas de esgoto, que acabam direcionando resíduos para locais inadequados e ampliando o risco de contaminação ambiental.

Na região da Enseada das Gaivotas, equipes atuaram em conjunto com a Guarda Ambiental para vistoriar conexões irregulares. Os responsáveis são notificados e as ligações ilegais removidas. A medida busca evitar danos ao pavimento, proteger o lençol freático e preservar a saúde dos moradores.

Outros bairros, como Cidade Beira Mar, Gelson Apicelo, Âncora e Recreio, também receberam intervenções com recuperação de estruturas subterrâneas e manutenção das redes de drenagem. Paralelamente, a limpeza de canais segue em andamento com apoio do programa estadual Limpa Rio, alcançando pontos como Canal de Medeiros, Rio Jundiá e Canal do Serramar, com novas frentes previstas para o Canal do Village.

As bacias de detenção seguem em funcionamento ininterrupto, atuando como suporte essencial no controle do volume de água em períodos de chuva. O conjunto de ações reforça uma rotina de trabalho voltada à prevenção e à segurança urbana.