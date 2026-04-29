Bailarinas de Rio das Ostras se destacaram no palco com apresentações que emocionaram o público - Foto: Divulgação

Bailarinas de Rio das Ostras se destacaram no palco com apresentações que emocionaram o públicoFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 10:25

Rio das Ostras - As bailarinas de Rio das Ostras transformaram técnica e sensibilidade em destaque no cenário cultural da região durante a Mostra Regional de Dança, realizada no último fim de semana, em Arraial do Cabo. Representando o Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, as jovens levaram ao palco coreografias que encantaram o público e reforçaram a força da produção artística local.

Ana Luiza de Paula apresentou a variação clássica “La File Mal Gardée”, demonstrando precisão e leveza em uma das categorias mais tradicionais da dança. Já Adriany Mendonça e Bruna Verlingue apostaram na versatilidade ao se apresentarem em duas categorias distintas, com as coreografias “O Último Ato”, no Duo Jazz, e “Cinegenética”, no Duo Clássico Livre.

A participação marcou mais um passo importante na trajetória das bailarinas, que ganharam visibilidade fora do município e vivenciaram a troca de experiências com artistas de diferentes escolas. O evento reuniu cerca de 180 participantes, de 14 instituições, em apresentações que celebraram a diversidade de estilos e o talento regional, em alusão ao Dia Internacional da Dança.

A atuação das representantes de Rio das Ostras reforçou o papel do Centro de Formação Artística como espaço de incentivo à cultura e à formação de novos talentos. Ao longo dos anos, a unidade tem ampliado oportunidades e contribuído para o desenvolvimento artístico de jovens, consolidando-se como referência na área.