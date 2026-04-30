Cavalgada percorre ruas da cidade e reúne público em dois dias de festa e tradição Foto: Ilustração
Cavalgada do Trabalhador promete movimentar Rio das Ostras com shows e tradição sertaneja
Evento acontece nos dias 1º e 2 de maio e reúne cavaleiros, música ao vivo e ação solidária
Série de assédios assusta moradores e expõe sensação de insegurança em bairro de Rio das Ostras
Relatos apontam ação repetida de homem em moto vermelha; vítimas cobram resposta rápida das autoridades
Rio das Ostras ganha primeira clínica vascular municipal com exames e tratamento moderno
Unidade começa a funcionar no dia 4 de maio e amplia acesso a diagnóstico e cuidados com a circulação
Rodovia do Contorno ganha novo asfalto e melhora tráfego em Rio das Ostras
Primeira fase das obras é concluída e próxima etapa prevê iluminação e ciclovia ao longo da via
Cavalgada do Trabalhador promete movimentar Rio das Ostras com shows e tradição sertaneja
Evento acontece nos dias 1º e 2 de maio e reúne cavaleiros, música ao vivo e ação solidária
Prefeito de Búzios discute ações ambientais com Prolagos, INEA e moradores
O encontro teve como foco os impactos ambientais causados pela contaminação e pelo escoamento de efluentes no Rio Una, agravados após períodos de fortes chuvas.
Fabinho Costa (CID) amplia parceria com a PM para rondas e monitoramento
Encontro com o secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel Sylvio Guerra, e com a coronel Andréia Ferreira da Silva, alinhou estratégias na área de segurança pública
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.