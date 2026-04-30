Cavalgada percorre ruas da cidade e reúne público em dois dias de festa e tradição - Foto: Ilustração

Cavalgada percorre ruas da cidade e reúne público em dois dias de festa e tradição Foto: Ilustração

Publicado 30/04/2026 13:03

Rio das Ostras - A Cavalgada do Trabalhador volta a tomar conta de Rio das Ostras nos dias 1º e 2 de maio, com uma programação que mistura tradição, música e encontro popular. A abertura acontece nesta sexta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, com concentração ao meio-dia na região do Âncora, em frente ao conjunto habitacional, seguindo em cortejo até Cantagalo, na zona rural, reunindo cavaleiros, famílias e admiradores da cultura sertaneja.

A festa ganha força ao longo do dia com apresentações musicais gratuitas e estrutura voltada ao público. No palco, artistas locais e regionais se revezam em estilos que vão do forró ao sertanejo, com destaque para a cantora Erika Carvalho, que sobe ao palco à noite com repertório marcado por grandes sucessos. Locutores animam o público e ajudam a manter o clima de confraternização que já virou marca do evento.

A programação segue no sábado, 2 de maio, no mesmo local, com novos shows e proposta solidária. Para participar, o público deve doar um quilo de alimento não perecível. A iniciativa amplia o alcance social da festa, que além de entretenimento, também mobiliza ajuda a famílias em situação de vulnerabilidade, reforçando a importância cultural e comunitária da cavalgada no município.