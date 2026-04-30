Nova clínica vascular amplia acesso a exames e tratamento de varizes na rede pública - Foto: Divulgação

Nova clínica vascular amplia acesso a exames e tratamento de varizes na rede pública Foto: Divulgação

Publicado 30/04/2026 13:03

Rio das Ostras - Rio das Ostras amplia a rede pública de saúde com a inauguração da primeira clínica vascular municipal, marcada para segunda-feira, 4 de maio, às 9h, na Extensão do Bosque. A unidade chega com a proposta de facilitar o acesso da população a consultas especializadas, exames e procedimentos voltados ao diagnóstico e tratamento de doenças circulatórias, um dos problemas mais comuns entre adultos e idosos.

A estrutura foi preparada para oferecer atendimento em cirurgia vascular e angiologia, além de exames como ultrassom com doppler, que avalia o fluxo sanguíneo em veias e artérias. Entre os destaques está a escleroterapia, técnica moderna e menos invasiva para tratamento de varizes, feita com aplicação de substância que fecha os vasos, sem necessidade de cortes e com recuperação mais rápida. O procedimento é guiado por imagem, o que aumenta a precisão e a segurança para o paciente.

Localizada na Rua Rio Grande do Sul, 129, próxima ao Centro de Saúde da Extensão do Bosque, a clínica funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com acesso por meio de encaminhamento da rede municipal. A iniciativa representa um avanço na oferta de serviços especializados e reduz a necessidade de deslocamento para outras cidades, garantindo mais comodidade e agilidade no atendimento.