Equipes técnicas alinham projetos que podem mudar a realidade do saneamento em diversos bairros da cidade - Foto: Divulgação

Equipes técnicas alinham projetos que podem mudar a realidade do saneamento em diversos bairros da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 01/05/2026 09:54 | Atualizado 01/05/2026 09:55

Rio das Ostras - Rio das Ostras avança no planejamento de obras que podem impactar diretamente a rotina de milhares de moradores. Uma reunião técnica colocou no centro do debate a expansão do sistema de esgotamento sanitário, com foco em bairros que ainda enfrentam limitações na coleta e tratamento de esgoto.

O encontro reuniu equipes da Secretaria de Obras e da concessionária responsável pelo serviço para definir diretrizes que vão nortear novos projetos. Entre as áreas contempladas estão regiões dos setores N e O, que incluem localidades como Jardim Bela Vista, Ouro Verde, Recreio, Enseada das Gaivotas e Bosque da Areia. A discussão abordou pontos essenciais como traçado das redes, capacidade de atendimento, estações elevatórias e integração com estruturas já existentes.

A proposta busca atender às características específicas de cada região, respeitando fatores como relevo e ocupação urbana. A expectativa é que os estudos técnicos resultem em soluções viáveis e eficientes, com impacto direto na saúde pública e na qualidade de vida da população. Além disso, o avanço do saneamento também contribui para a valorização dos bairros e para a preservação ambiental.

Nos bastidores, a avaliação é de que o planejamento detalhado é etapa decisiva para tirar os projetos do papel. A próxima fase prevê a consolidação dos estudos e a definição de um cronograma de execução, com a promessa de ampliar o alcance dos serviços e reduzir desigualdades históricas no acesso ao saneamento.