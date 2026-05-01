Emoção, velocidade e superação marcam o Bike Fest, que transforma Rio das Ostras em palco de grandes disputas - Foto: Ilustração

Emoção, velocidade e superação marcam o Bike Fest, que transforma Rio das Ostras em palco de grandes disputas Foto: Ilustração

Publicado 01/05/2026 09:14

Rio das Ostras - O Bike Fest 2026 entra em cena nesta sexta-feira, dia 1º de maio, e promete um fim de semana inesquecível em Rio das Ostras. Com clima de competição de alto nível, o evento já nasce com cara de espetáculo e deve reunir milhares de ciclistas, transformando a cidade em um verdadeiro epicentro de adrenalina, emoção e superação.

A segunda edição chega mais forte, mais veloz e muito mais desafiadora. No percurso de 60 quilômetros, os atletas vão encarar subidas intensas, descidas rápidas e trechos que exigem técnica apurada e resistência no limite. Já o circuito de 40 quilômetros coloca à prova a inteligência de prova e o fôlego dos participantes, em uma disputa onde cada segundo vale ouro. Não é só pedalar, é competir, é sentir o coração acelerar a cada trecho e cruzar a linha de chegada com a sensação de vitória.

A programação esquenta desde o primeiro minuto. Nesta sexta-feira, dia 1º, a partir das 19h, o público já entra no clima com entrega de kits e atrações musicais. No sábado, dia 2, o dia começa cedo, com café da manhã para os atletas às 7h e largada às 8h, momento em que a cidade respira esporte. No domingo, dia 3, o evento mantém o ritmo com atividades para toda a família, incluindo pedal kids, sorteios e experiências que aproximam o público desse universo vibrante.

Mais do que uma competição, o Bike Fest se consolida como um verdadeiro festival de sensações. Shows, interação com o público, expositores e uma estrutura pensada para atletas e visitantes elevam o nível do evento, que já desponta como um dos maiores e mais completos do estado. Para quem participa ou apenas assiste, a certeza é uma só: será difícil não se envolver com a energia contagiante que toma conta da cidade.