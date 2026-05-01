Encontro reúne educadores e representantes para traçar caminhos da educação no municípioFoto: Divulgação
Educação em foco: Rio das Ostras inicia construção de novo plano para os próximos dez anos
Documento vai definir metas, prioridades e estratégias com participação da sociedade e especialistas da área
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Evento reúne atletas de todo o país, trilhas desafiadoras e uma programação vibrante que coloca a cidade no topo do esporte no estado
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