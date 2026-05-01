Encontro reúne educadores e representantes para traçar caminhos da educação no município - Foto: Divulgação

Encontro reúne educadores e representantes para traçar caminhos da educação no municípioFoto: Divulgação

Publicado 01/05/2026 10:01

Rio das Ostras - Rio das Ostras abriu um novo capítulo no planejamento educacional ao iniciar a construção do Plano Municipal de Educação que vai orientar as políticas públicas da área na próxima década. A proposta começa a ganhar forma com a apresentação de um plano de ação que define etapas, metas e prazos para a elaboração do documento.

O processo reúne representantes de conselhos, profissionais da rede de ensino, sindicato da categoria, universidade e equipes técnicas da educação municipal. A ideia é garantir que o plano não fique restrito ao papel, mas reflita a realidade das salas de aula e as necessidades dos estudantes. A construção também prevê diálogo com a população, ampliando a participação social nas decisões.

Durante o encontro, especialistas apresentaram diretrizes nacionais e explicaram como o planejamento local deve se alinhar às metas do Plano Nacional de Educação. O objetivo é fortalecer a qualidade do ensino, valorizar profissionais e ampliar o acesso à educação em todas as etapas.

A expectativa é que o novo plano sirva como guia para investimentos, projetos e ações que impactam diretamente o futuro da cidade. Mais do que um documento técnico, a proposta busca traduzir sonhos, desafios e caminhos possíveis para uma educação mais inclusiva e eficiente.