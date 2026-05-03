Danúbio Rondon e Renato Brandão celebram vitória após campanha perfeita no circuito carioca - Foto: Reprodução

Danúbio Rondon e Renato Brandão celebram vitória após campanha perfeita no circuito cariocaFoto: Reprodução

Publicado 03/05/2026 12:16

Rio das Ostras - Danúbio Rondon colocou Rio das Ostras no lugar mais alto do pódio ao conquistar o título da categoria 40+ na segunda etapa do Circuito Carioca Master de Vôlei de Praia. A vitória veio com autoridade, ao lado do parceiro Renato Brandão, após uma campanha invicta nas areias de Copacabana.

A dupla venceu os cinco jogos disputados até a final, sem dar chances aos adversários. O desempenho consistente garantiu o ouro em uma competição que reuniu cerca de 165 equipes e aproximadamente mil atletas, com idades entre 30 e 70 anos, consolidando o alto nível técnico do torneio.

O resultado representa mais do que uma medalha. Ele reflete a dedicação de uma rotina intensa de treinos, realizada três vezes por semana na Praia do Bosque, em Rio das Ostras. A preparação constante fez diferença dentro de quadra e foi determinante para o desempenho seguro da dupla ao longo da competição.

Após bater na trave em edições anteriores, o título chegou como recompensa por persistência e evolução. Danúbio celebrou o momento e destacou o caminho até a conquista. Abre aspas Conseguimos o nosso título depois de muito trabalho. Foram cinco jogos e cinco vitórias. Foi um campeonato de alto nível e a parceria fez a diferença. Fecha aspas

A conquista reforça o potencial dos atletas da cidade e amplia a visibilidade do esporte local, mostrando que talento, disciplina e dedicação seguem produzindo resultados expressivos dentro e fora das quadras.