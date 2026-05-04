População poderá apresentar demandas e contribuir com propostas para melhorar o transporte na cidade - Foto: Douglas Smmithy

População poderá apresentar demandas e contribuir com propostas para melhorar o transporte na cidadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 04/05/2026 13:32

Rio das Ostras - A participação popular entra no centro das decisões sobre transporte e acessibilidade em Rio das Ostras. A cidade abre espaço para que moradores apresentem demandas, sugestões e críticas sobre um dos temas que mais impactam a rotina de quem depende do transporte público.

O encontro será realizado no plenário da Câmara Municipal de Rio das Ostras, reunindo autoridades e população em um debate direto sobre mobilidade urbana. A proposta é transformar a escuta em ações concretas, aproximando o poder público da realidade enfrentada nas ruas.

Durante a audiência, o secretário de Transportes, Alexandre Pitombo, apresentará um panorama atualizado do sistema, incluindo medidas em andamento e estratégias para melhorar o deslocamento na cidade. O foco também estará na acessibilidade, com discussões voltadas à inclusão e à garantia de direitos.

A iniciativa, organizada pela Comissão Legislativa de Transportes Públicos, reforça a importância do diálogo aberto. O espaço permitirá que moradores relatem dificuldades, apontem falhas e contribuam com ideias que possam orientar melhorias no serviço.

Mais do que um encontro formal, a audiência representa a chance de construir soluções coletivas para desafios antigos, como horários, itinerários e qualidade do atendimento. A expectativa é que a participação ativa da população ajude a definir caminhos mais eficientes e justos para todos.