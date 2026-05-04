População poderá apresentar demandas e contribuir com propostas para melhorar o transporte na cidadeFoto: Douglas Smmithy
Moradores ganham voz em debate sobre transporte e mobilidade em Rio das Ostras
Audiência pública na Câmara Municipal de Rio das Ostras abre espaço para sugestões e cobra melhorias no dia a dia da população
Moradores ganham voz em debate sobre transporte e mobilidade em Rio das Ostras
Audiência pública na Câmara Municipal de Rio das Ostras abre espaço para sugestões e cobra melhorias no dia a dia da população
Giro político de Eduardo Paes ganha apoio de prefeito do PL em Arraial do Cabo
Alianças políticas e agendas estratégicas marcam passagem do pré-candidato por cidades ao longo do fim de semana
Oportunidade bate à porta: seleção em Rio das Ostras abre vagas com inscrição em um único dia
Processo oferece contratação imediata, benefícios e exige apenas ensino fundamental incompleto
Ouro na areia: Danúbio Rondon leva Rio das Ostras ao topo do vôlei de praia master
Atleta conquista título invicto em Copacabana e reforça força do esporte local no cenário estadual
Bike Fest encerra com clima de festa e confirma Rio das Ostras como capital da adrenalina
Evento chega ao último dia com sucesso de público, esporte de alto nível e programação que mistura emoção, lazer e qualidade de vida
Educação em foco: Rio das Ostras inicia construção de novo plano para os próximos dez anos
Documento vai definir metas, prioridades e estratégias com participação da sociedade e especialistas da área
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.