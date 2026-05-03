Candidatos se mobilizam para garantir vaga em seleção com inscrição presencial no Parque dos Pássaros - Foto: Divulgação

Candidatos se mobilizam para garantir vaga em seleção com inscrição presencial no Parque dos PássarosFoto: Divulgação

Publicado 03/05/2026 12:20

Rio das Ostras - Rio das Ostras abre uma nova porta para quem busca trabalho e renda imediata, com um processo seletivo simplificado que concentra todas as inscrições em um único dia. A chance é direta, sem etapas longas, e pode representar o primeiro passo para quem deseja ingressar no serviço público.

A seleção é voltada para o cargo de servente e disponibiliza 17 vagas imediatas, além de cadastro de reserva e uma oportunidade destinada a pessoas com deficiência. A exigência mínima é ensino fundamental incompleto, o que amplia o acesso e permite que mais moradores participem.

As inscrições acontecem presencialmente no Parque dos Pássaros, em horário comercial. Os candidatos precisam apresentar documentos básicos, como identidade, CPF, carteira de trabalho, além de comprovantes de experiência e cursos, caso possuam. Quem concorrer na cota de pessoa com deficiência deve levar laudo médico.

A jornada prevista é de 40 horas semanais, com salário de R$ 1.804,71, acrescido de benefícios como auxílio-transporte, auxílio-alimentação e possibilidade de adesão a planos de saúde e odontológico. O contrato inicial terá duração de 12 meses, com chance de prorrogação.

O processo de seleção será baseado na análise de experiência profissional e qualificação. Em caso de empate, o critério será o maior tempo de atuação na área. Após essa fase, os classificados ainda passarão por uma prova prática, que vai avaliar atividades do dia a dia da função, como organização do ambiente, transporte de materiais e preparo de insumos.

O cronograma segue com divulgação de resultados, período de recursos e convocação final, garantindo transparência em todas as etapas. Para muitos candidatos, a seleção representa mais do que um emprego. É a oportunidade de recomeçar, conquistar estabilidade e melhorar a qualidade de vida.