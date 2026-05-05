Passageiros relatam desconforto e cobram melhorias urgentes no transporte alternativo da cidade - Foto: Douglas Smmithy

Passageiros relatam desconforto e cobram melhorias urgentes no transporte alternativo da cidadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 05/05/2026 15:31

Rio das Ostras - Usuários do transporte alternativo de Rio das Ostras voltam a denunciar condições precárias dentro das vans e acendem um alerta sobre a qualidade do serviço oferecido à população. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra passageiros enfrentando calor intenso e superlotação durante o trajeto.

As imagens, gravadas por um morador dentro de um veículo na altura do Village, revelam um cenário que revolta quem depende do transporte diariamente. No registro, o passageiro reclama da falta de ventilação e da ausência de janelas, situação que torna a viagem desconfortável, especialmente em dias mais quentes.

A repercussão foi imediata. Nos comentários, outros moradores relataram problemas semelhantes e ampliaram a discussão. Entre as queixas mais frequentes estão veículos em más condições, lotação acima do permitido e falta de estrutura mínima para garantir conforto e segurança.

A insatisfação cresce justamente no momento em que o tema mobilidade urbana entra em pauta no Legislativo. A Câmara Municipal de Rio das Ostras promove uma audiência pública para discutir o transporte coletivo, abrindo espaço para que a população apresente sugestões e cobre soluções.

O encontro contará com a presença do secretário Marcos Pitombo, que deve apresentar um panorama do sistema e detalhar ações previstas para melhorar o serviço. A expectativa é que o debate ajude a transformar as reclamações em medidas concretas.

Enquanto isso, quem depende das vans segue lidando com dificuldades no dia a dia e espera por mudanças que garantam mais dignidade no deslocamento.