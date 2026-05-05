Pacientes acompanham início dos atendimentos na nova Clínica Vascular, que amplia acesso à saúde no município - Foto: Divulgação

Pacientes acompanham início dos atendimentos na nova Clínica Vascular, que amplia acesso à saúde no municípioFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 15:31

Rio das Ostras - O mutirão para emissão de documentos começou hoje, dia 5, em Rio das Ostras, com grande procura logo nas primeiras horas e expectativa de atendimento em massa. A ação segue até a manhã de quinta-feira, dia 6, ampliando o acesso da população à nova Carteira de Identidade Nacional.

A mobilização do Detran-RJ acontece das 8h às 17h na unidade do Loteamento Atlântica, com capacidade para atender cerca de mil pessoas por dia. Sem necessidade de agendamento, o serviço atrai moradores que buscam rapidez e praticidade na regularização dos documentos.

Durante o mutirão, é possível emitir o novo modelo da identidade, que unifica o número de registro pelo CPF, trazendo mais segurança e padronização em todo o país. A proposta é modernizar o sistema e facilitar a vida do cidadão no dia a dia.

Mesmo com a novidade, o documento antigo segue válido até 2032, o que permite uma transição tranquila. A primeira via e as renovações permanecem gratuitas, garantindo acesso amplo ao serviço.



Pacientes acompanham início dos atendimentos na nova Clínica Vascular, que amplia acesso à saúde no município Foto: Divulgação A recomendação é chegar cedo e levar toda a documentação exigida, já que a demanda tem sido alta. A expectativa é que a ação contribua para diminuir filas e acelerar atendimentos que, muitas vezes, levam semanas para serem concluídos.